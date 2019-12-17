Джошуа сделал неожиданное предложение Фьюри перед реваншем с Уайлдером

Энтони Джошуа, вернувший себе титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, намерен помочь Тайсону Фьюри в процессе подготовки к поединку против Деонтея Уайлдера.

"Фьюри, если ты хочешь спарринговать со мной, то я готов. В любом случае, мы проводили спарринги, когда были детьми. Я могу прилететь в США и помочь Фьюри подготовиться к бою с Уайлдером", – заявил Джошуа агентству SkySports.

Энтони Джошуа Sportbox

Он также добавил, что верит в победу своего соотечественника в поединке с американцем и объяснил, почему будет поддерживать британца.

"Если честно, я думаю, что Фьюри может побить Уайлдера в их следующем бою. Мне кажется, что Тайсон быстрее согласится на поединок со мной. В этом случае я хочу победы Фьюри, я хочу драться", – добавил Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко стал одним из претендентов на престижную боксерскую награду.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!