Джошуа позорно проиграл Руису: спортивные итоги 2 июня

Британский суперчемпион Энтони Джошуа сенсационно проиграл мексиканцу Энди Руису, а в сети показали снимки Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 2 июня.
Кроме того, Александр Усик прокомментировал поражение Энтони Джошуа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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