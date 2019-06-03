Джошуа позорно проиграл Руису: спортивные итоги 2 июня

Британский суперчемпион Энтони Джошуа сенсационно проиграл мексиканцу Энди Руису, а в сети показали снимки Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 2 июня.

Кроме того, Александр Усик прокомментировал поражение Энтони Джошуа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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