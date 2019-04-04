"Доживут ли?" Владимир Кличко высказался о политзаключенных в России

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался о незаконном удержанием украинского кинорежиссера Олега Сенцова в российской тюрьме.

"Хотелось бы, чтобы решение об освобождении Сенцова и других политзаключенных и международное признание незаконного содержания их в тюрьмах было принято в ближайшее время. Но, к сожалению, процесс освобождения блокируется политически обоснованными мотивами. Мы должны продолжать настаивать на их освобождении. Другой вопрос – доживут эти люди до него, хватит ли им человеческих ресурсов дожить до этого момента? Остается только верить, что наши совместные усилия приведут к победе", – сказал Кличко в интервью babynyar.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима якобы за "создание террористического сообщества" в Крыму.

При этом крымчанину Сенцову, несмотря на его протесты, принудительно навязали гражданство РФ. Кремль отказывается выдавать Украине Сенцова, мотивируя это "отсутствием договора о двойном гражданстве".

В прошлом году Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным его требованием является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Позже он согласился на поддерживающую терапию.

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