Домогался в самолете: лучший боксер России угодил в новый скандал

Чемпион мира по боксу по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев стал фигурантом скандала в самолете, который совершал рейс из Форт-Лодердейла (США) в Лос-Анджелес.

Как сообщает The Athletic, перед взлетом одна из пассажирок пожаловалась персоналу авиакомпании на Ковалева, сидевшего рядом. По ее словам, попутчик хватал ее за руки, пытался целовать и даже бросал в нее деньгами. Со слезами на глазах женщина заявила, что не чувствует себя в безопасности, из-за чего Ковалева сняли с рейса.

Сергей Ковалев ringside24.com

По данным источника, россиянину повезло: полицию не вызывали, расследования инцидента не будет.

Напомним, это не первый скандал Ковалева и лиц противоположного пола. В январе этого года бывшая девушка россиянина обвинила его в избиении, но не смогла добиться привлечения его к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Ковалев назвал виновного в смерти известного российского боксера Максима Дадашева.

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