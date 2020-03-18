Главная Новости
18 марта • обновлено в 14:16
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Чисора готов пойти на радикальные меры ради боя с Усиком

800
Читать материал на украинском

Британский супертяж Дерек Чисора, который станет следующим соперником Александра Усика, заявил, что готов подраться с украинским боксером за закрытыми дверями и не хочет переносить бой.

"Да, меня полностью устраивает вариант с проведением боя за закрытыми дверями в присутствии судейского корпуса", – сказал Чисора в интервью на YouTube-канале Behind the Gloves.

Дерек Чисора

Дерек Чисора

Он также пообещал, что нанесет один сокрушительный удар, который "потрясет" Усика и позволит ему нокаутировать украинца.

"Я полностью уверен в себе. Я буду бить его, а он – меня. Мы будем бить друг друга, но я не имею никаких сомнений, что в один момент нанесу ему сокрушительный удар, который потрясет его и позволит мне его вырубить", – добавил британец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, в каких условиях будет готовиться к поединку с Чисорой, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Усик - Чисора" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Чисора
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
молодец, не дай скрепному ватану спрятаться за вирусом! тем более что А(О)лександр не верит в существование короновируса...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку