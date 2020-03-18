Чисора готов пойти на радикальные меры ради боя с Усиком

Британский супертяж Дерек Чисора, который станет следующим соперником Александра Усика, заявил, что готов подраться с украинским боксером за закрытыми дверями и не хочет переносить бой.
"Да, меня полностью устраивает вариант с проведением боя за закрытыми дверями в присутствии судейского корпуса", – сказал Чисора в интервью на YouTube-канале Behind the Gloves.
Дерек Чисора
Он также пообещал, что нанесет один сокрушительный удар, который "потрясет" Усика и позволит ему нокаутировать украинца.
"Я полностью уверен в себе. Я буду бить его, а он – меня. Мы будем бить друг друга, но я не имею никаких сомнений, что в один момент нанесу ему сокрушительный удар, который потрясет его и позволит мне его вырубить", – добавил британец.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, в каких условиях будет готовиться к поединку с Чисорой, учитывая ситуацию с коронавирусом.
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