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Чемпионский бой непобедимого украинского боксера отменен: названа причина

2.2тЧитать материал на украинском

Чемпион Европы в полулёгком весе по версии WBO Олег Малиновский (23-0, 7 KO) не будет боксировать 22 декабря против чемпиона Италии Франческо Гранделли (10-1-1, 2 КО).

Во время подготовки к чемпионскому поединку в Броварах 30-летний киевлянин получил травму и не сможет выйти на ринг.

"На одном из спаррингов я получил досадную травму нескольких ребер. Врач категорически запретил мне продолжать подготовку. Конечно, я расстроился, так как одержав победу в этом поединке, я бы стал обязательным претендентом за титул чемпиона мира. Обещаю, что я обязательно восстановлюсь и приложу максимум усилий, чтобы завоевать этот титул ", - заявил боксер в своем видеообращении.

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Напомним, что 22 декабря в броварском ТРЦ "Терминал" чемпион WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО) сразится за пояс WBO International с филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО).

Персона
Олег Малиновский
Место
УкраинаБровары
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скакнул неудачно.
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