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Чемпион мира по боксу разобрался с интернет-троллем, который его оскорблял: показательное видео

3.6тЧитать материал на украинском

6-кратный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Заб Джуда (44-10, 30 КО) стал участником необычного эпизода.

У себя на родине в США 41-летний боксер решил разобраться с неким интернет-троллем по имени Ноэль. После поражения Джуды от соотечественника Клетуса Селдина (24-1, 20 КО) 8 июня, диванный боец написал комментарий в Instagram о том, что Заб Джуда уже стар, потерял все навыки и вообще переоценен.

Спортсмен нашел в реальной жизни этого человека и устроил ему очную ставку. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как все было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка по боксу притворилась новичком и эффектно наказала бойцов.

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Место
США
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