Чемпион мира из России восхитился украинскими боксерами

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол объяснил, в чем секрет успеха украинских боксеров.

На данный момент чемпионскими поясами мира владеют четыре украинца – Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и Артем Далакян.

Российский боксер признался, что с первых поединков наших спортсменов в профессионалах был заметен их высокий уровень.

"Когда Ломаченко, Усик, Гвоздик, Далакян уходили в профессионалы, было ощущение, что они должны добиться чего-то высокого. Так и случилось: они были яркими любителями и стали такими же сильными профессионалами. Как я понимаю, поначалу они тренировались у отца Ломаченко, и по ним было видно, что они будут на высоких позициях в профессиональном боксе", - цитирует Бивола РИА Новости.

Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик instagram.com/lomus_17

Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и Александр Усик instagram.com/lomus_17

Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик instagram.com/lomus_17

Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Эгис Климас и Александр Усик instagram.com/lomus_17

Василий Ломаченко и Александр Усик instagram.com/lomus_17

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе 10 ноября, нокаутировав в восьмом раунде британца Тони Белью.

Василий Ломаченко впервые в карьере объединил титулы чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), одолев пуэрториканца Хосе Педрасу 8 декабря.

Артем Далакян успешно защитил титул чемпиона мира в найлегчайшей весовой категории по версии WBA в бою против доминиканца Грегорио Леброна 15 декабря.

Еще один украинец Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), нокаутировав в 11-м раунде канадского боксера Адониса Стивенсона.