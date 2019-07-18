"Будет в Лондоне": промоутер сделал заявление о дебюте Усика в хевивейте, назвав дату боя

Украинец Александр Усик, вероятнее всего, вернется на ринг в конце сентября, когда проведет дебютный бой в супертяжелой весовой категории.

Об этом рассказал со-промоутер нашего соотечественника Эдди Хирн. Он также назвал имя самого возможного соперника Усика.

Александр Усик

"Я все еще верю, что он будет биться с Карлосом Такамом. Он будет присутствовать на бое Уайт – Ривас в субботу вечером в Лондоне. Сейчас он находится в стадии согласования даты поединка, Все выглядит так, что это будет конец сентября, возможно, против Такама. Кроме того, он также является обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Джошуа и Руисом-младшим. Так что у него отличные позиции", – приводит слова Хирна Sporting News.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик озадачил своих фанатов, продемонстрировав в социальной сети Instagram видео одной из своих тренировок в Крыму.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал