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13 января • обновлено в 13:09
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Британский боксер рассказал, как Кличко нокаутировал Уайлдера

1.8т
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Британец Диллиан Уайт поделился воспоминаниями о пребывании в тренировочном лагере украинца Владимира Кличко, который в одном из спаррингов отправил в нокаут Деонтея Уайлдера.

"Я видел, как Владимир его вырубил. Уайлдер разозлил Кличко, заставив того изменить движения, начать маневрировать, чтобы затем нанести несколько сокрушительных ударов. Это был не нокдаун, его вырубили", – рассказал Уайт в интервью SkySports.

Владимир Кличко и Деонтей Уайлдер

Владимир Кличко и Деонтей Уайлдер

MMABoxing.ru

Он также считает, что боязнь поражения и стала причиной отказа Уайлдера от поединка с украинским боксером в профессиональном бою.

Стоит отметить, что в тренировочный лагерь Кличко в Австрии приезжали многие молодые тяжеловесы, которых украинец использовал для подготовки к чемпионским поединкам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, драматичный бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа назван лучшим поединком десятилетия.

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Персоны
Диллиан Уайт Деонтей Уайлдер Владимир Кличко
Место
Австрия
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