Больше не Усик: WBC жестко оконфузился с украинцем

Украинский супертяжеловес Александр Усик приехал в мексиканский Канкун на 57-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC).

В своем Instagram боксер поделился снимком своего пропуска, но котором его фамилия написана с ошибкой - "Oleksandr Uzyk" (Александр Узик).

Instagram Александра Усика

Отметим, что Александр Усик и Василий Ломаченко на конгрессе WBC получили памятные статуэтки от совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяж Дерек Чисора вызвал на поединок Александра Усика, который успешно дебютировал в новой для себя весовой категории, победив американца Чаза Уизерспуна.

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