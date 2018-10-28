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Боксер обиделся на поражение и избил своего тренера - видеофакт

5.3тЧитать материал на украинском

Грузинский боксер Леван Шония после поражения от болгарина Спаса Генов избил своего тренера. 8-раундовый поединок в полутяжелом весе состоялся в андеркарте боя между супертяжеловесами Кубратом Пулевым и Хьюи Фьюри.

Сперва Шония попытался наброситься на своего соперника, а позже кинулся с кулаками на наставника. В инцидент пришлось вмешаться рефери, который оттащил грузина.

Отметим, что для Шонии это поражение стало двенадцатым в карьере (15 побед). На счету небитого болгарского спортсмена 9 побед.

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