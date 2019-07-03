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Боксер из США отметился убийственным нокаутом: спортивные итоги 2 июля

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Американский боксер Майкл Силс отправил соперника в нокаут убийственным ударом, а СМИ назвали новый клуб украинца Евгения Коноплянки.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 2 июля.

Кроме того, стали известны новые скандальные данные о легенде сборной Украины Анатолие Тимощуке. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Персоны
Евгений КоноплянкаАнатолий ТимощукЭлина Свитолина
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