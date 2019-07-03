Боксер из США отметился убийственным нокаутом: спортивные итоги 2 июля

Американский боксер Майкл Силс отправил соперника в нокаут убийственным ударом, а СМИ назвали новый клуб украинца Евгения Коноплянки.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 2 июля.

Кроме того, стали известны новые скандальные данные о легенде сборной Украины Анатолие Тимощуке. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Боксер "выстрелом из базуки" отправил соперника в кошмарный нокаут

СМИ назвали новый клуб Коноплянки

Умственно отсталые: стало известно, как Тимощук унижал своих детей

"В итоге..." Свитолина выступила с заявлением об отношениях с Монфисом

Найден труп: известная футболистка решила поплавать голышом и утонула

"Что значит не парился?!" Свитолина устроила скандал

Ломаченко – Кэмпбелл: СМИ рассказали о скандале с гонораром украинца

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!