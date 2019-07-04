"Бой Усик – Фьюри": "украинское" решение WBO "сорвало крышу" британскому чемпиону

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт закатил истерику после решения WBO сделать Александра Усика обязательным претендентом на титульный бой с победителем реванша Джошуа/Руис.

Фьюри - Усик

"Я не могу смириться с этим. Это шутка, чистая и простая. Я понимаю, что он был абсолютным чемпионом в тяжелом весе, но, по крайней мере, пусть этот человек сначала проведет хоть один бой в супертяжелом дивизионе. Вы не можете просто передать это ему. Но это бокс, полная чепуха. Если вы позволите себе увязнуть в политике и ажиотаже вокруг него, то этот вид спорта заставит вас сойти с ума. Не удивился бы, если бы титул WBO объявили вакантным и назначили бой Усик – Фьюри за пояс", – заявил Уайт в интервью talkSport.

Уайт уверен, что Усик даже не рассматривался как обязательный претендент до тех пор, пока Энтони Джошуа не уступил Энди Руису-младшему.

"Я победил Паркера, и WBO сделала меня номером один, когда Поветкин проводил бой с Джошуа. Обычно вам нужно побить номера один, чтобы занять это место. Никто меня не победил – они парашютировали новичка на первое место еще до того, как он даже начал первый бой, и добавили еще одно оскорбление, поставив Фьюри выше меня за победу над Томом Шварцем", - подытожил британский супертяж.

Напомним, что Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил Александру статус "чемпиона в отпуске". От титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец отказался сам.

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!