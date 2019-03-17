Бой с Ломаченко? Гарсия сделал заявление после боя со Спенсом

Майки Гарсия, проиграв Эрролу Спенсу заявил, что может вернуться в более легкую весовую категорию.

Гарсия (слева) - Спенс

"Я провел 12 раундов с отличным чемпионом в полусреднем весе. Это подвиг, который никто не делал в последнее время. Я горжусь тем, что мне удалось это сделать. Вероятно, я вернусь в более легкие весовые категории, но нам придется еще подумать об этом", – сказал Гарсия.

Напомним, что чемпион мира в легкой весовой категории по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) хотел провести объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира против Майки Гарсии.

Новости Ломаченко готов пойти на серьезный шаг ради топового боя

У Майки должны были бы оставаться два пояса (IBF и WBC), но в октябре американец отказался от пояса IBF ради поединка с чемпионом IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

Ломаченко потерял возможность провести бой за абсолютное чемпионство, но по прежнему Гарсия остается самым желанным соперником для украинца, так как обладает титулом WBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко 12 апреля проведет защиту чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе против британца Энтони Кроллой.

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