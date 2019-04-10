Беринчик рассказал, как закончится бой Ломаченко — Кролла

Украинский чемпион International WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) сделал прогноз на бой Ломаченко - Кролла.

Ломаченко - Кролла

"Большая ответственность лежит на Анатолии Ломаченко, на тренировочном процессе. Потому что мне, как и многим, показалось, что Вася был в двух предыдущих боях или перетренирован или так хорошо готовились соперники. Думаю, что Василий Ломаченко все взвесил, и сможет показать красивый бокс в его стиле. У него бои зрелищные и очень красивые. Главное, чтобы Вася оставался в своей манере, бить постоянно свои комбинации. Я желаю ему удачи. И думаю, победа за ним. Думаю, ТКО в восьмом раунде", - заявил Денис.

Напомним, что 20 апреля Беринчик проведет защиту титула в киевском Дворце спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) свой бой против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). проведет в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе (США) в ночь на 13 апреля. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на победителя.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!