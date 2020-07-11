Боец ММА нокаутировал соперника и проиграл

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Уэст проиграл из-за дисквалификации на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA).

Во втором раунде поединка против бразильца Майкона Мендонки Уэст провел удачную комбинацию, которую завершил ударом коленом в голову и нокаутировал соперника.

Однако в момент нокаута бразильский боец уже опирался на канвас коленом, что расценивается как положение лежа. В такой позиции запрещено наносить удары ногами. Для 30-летнего американца поражение стало 11-м в карьере при 16 победах.

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