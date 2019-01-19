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Женская эстафета на Кубке мира по биатлону: где Украина

1.3тЧитать материал на украинском

Женская сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Валентины Семеренко, Юлии Журавок и Виты Семеренко провалила выступление в Рупольдинге.

Наши биатлонистки финишировали 15-ми в эстафете пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Чистая стрельба позволила нашей команде успешно стартовать в гонке. Анастасия Меркушина показала пятый результат на передаче эстафеты. Однако неуверенная стрельба и проблемы с ходом у Вали Семеренко отбросили нашу команды на 13-ю позицию в средине дистанции.

Женская эстафета на Кубке мира по биатлону: где Украина

twitter.com/IBU_WC

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Юлии Журавок не удалось наверстать безнадежное отставание от лидера гонки, несмотря на отсутствие промахов на огневых рубежах. Украинка быстро и чисто провела обе стрельбы, но скорость на дистанции не позволила ей войти даже в десятку.

На заключительном этапе гонки Вите Семеренко не удалось улучшить позиции нашей команде. В итоге украинка пересекла финишную черту 15-й.

Победу одержала сборная Франции, которая с 4 дополнительными патронами и прекрасным ходом обошла серебряного призера эстафеты – Норвегию. Тройку лидеров замкнула немецкая команда.

Женская эстафета на Кубке мира по биатлону: где Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону упустила возможность побороться за медали эстафетной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Наша команда в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Артема Тищенко и Дмитрия Пидручного долгое время входила в состав лидирующей группы, однако провал в середине гонки стал приговором для "желто-синих". Украинцы заняли лишь седьмое место.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Анастасия МеркушинаЮлия ЖуравокВита СемеренкоВаля Семеренко
Место
ГерманияРупольдинг
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