Женская эстафета на Кубке мира по биатлону: где Украина

Женская сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Валентины Семеренко, Юлии Журавок и Виты Семеренко провалила выступление в Рупольдинге.

Наши биатлонистки финишировали 15-ми в эстафете пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Чистая стрельба позволила нашей команде успешно стартовать в гонке. Анастасия Меркушина показала пятый результат на передаче эстафеты. Однако неуверенная стрельба и проблемы с ходом у Вали Семеренко отбросили нашу команды на 13-ю позицию в средине дистанции.

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Новости Украину сняли с эстафеты Кубка мира по биатлону

Юлии Журавок не удалось наверстать безнадежное отставание от лидера гонки, несмотря на отсутствие промахов на огневых рубежах. Украинка быстро и чисто провела обе стрельбы, но скорость на дистанции не позволила ей войти даже в десятку.

На заключительном этапе гонки Вите Семеренко не удалось улучшить позиции нашей команде. В итоге украинка пересекла финишную черту 15-й.

Победу одержала сборная Франции, которая с 4 дополнительными патронами и прекрасным ходом обошла серебряного призера эстафеты – Норвегию. Тройку лидеров замкнула немецкая команда.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону упустила возможность побороться за медали эстафетной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Наша команда в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Артема Тищенко и Дмитрия Пидручного долгое время входила в состав лидирующей группы, однако провал в середине гонки стал приговором для "желто-синих". Украинцы заняли лишь седьмое место.

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