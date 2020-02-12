За что критиковать мою стрельбу в Рупольдинге? – лидер сборной Украины по биатлону

До этапа Кубка мира в Рупольдинге мало кто ожидал, что кто-то из украинцев может прийти в топ-10 выше Дмитрия Пидручного. Но Артем Прима сломал эту тенденцию.

В нынешнем сезоне Прима улучшал результаты от гонки к гонке, и в спринте в Рупольдинге добился одного из лучших индивидуальных результатов в карьере – 8-го места. За многие годы Артем проводит сезон стабильно и действительно на высоте, рассчитывая серьезно "пошуметь" на чемпионате мира в Антхольце. "Мои два спортсмена на хороших позициях" - заявляет вместе о Приме и Пидручном тренер сборной Украины Юрай Санитра в контексте борьбы за медали ЧМ.

Во время подготовки к ЧМ OBOZREVATEL пообщался с Артемом Примой, который в своем интервью рассказал об успехах нынешнего сезона и подготовке в ЧМ, а также ответил критикам на заявления о проблемах со стрельбой.

"Бьерндален вот до 42-х бегал, так что, по большому счету, мой возраст нельзя назвать "ветеранским"

- Почти месячная пауза накануне чемпионата мира – это и довольно времени для подготовки, и для отдыха. Для вас столько без гонок – больше плюс или минус?

- Здесь, как говорится, "палка о двух концах". Действительно, есть время подготовиться к ЧМ и что-то конкретно улучшить, в стрельбе или технике бега. Но с другой стороны, нет практики самих гонок. И после довольно длинной паузы первый старт такого турнира обычно тяжеловат. Тем не менее, все готовятся в равных условиях по одинаковому календарю, так что и на ЧМ все будем в "одной тарелке".

- У вас 10-й сезон на высшем уровне - уже можно почувствовать себя ветераном?

- Да у нас нет такого, чтобы ветеран или не ветеран - в биатлоне это все относительно. Бьерндален вот бегал до 42-х, так что, по большому счету, мой возраст нельзя назвать "ветеранским".

- Тем не менее, в нынешней сборной Украины вы - самый старший…

- Действительно, но старше того же Сергея Семенова всего на год. Сейчас у нас все больше подтягивается молодежь, но мой возраст не является каким-то барьером для меня и не устанавливает рамки.

- Вы как-то говорили, что этап в Антхольце – ваш любимый среди всех. Почему?

- Нельзя сказать, что прямо самый любимый. На Кубке мира много отличных трасс, и Антхольц точно входит, наверное, в 5-ку лучших. Если говорить конкретно об Антхольце, то здесь украинцам вроде всегда подходили гонки, были победы, хорошо себя чувствуешь. Но год на год на приходится, все зависит от формы. Впечатления и эмоции от места и трассы зависят только от того, насколько хорошо ты готов к этой трассе.

Артем Прима

- Антхольц – это постоянные разговоры о высокогорье. Как вы готовитесь к гонкам на высоте и как справляетесь с сопутствующими трудностями?

- Раньше у меня вроде не было никаких трудностей с этим, всегда переносил высокогорье хорошо. Тем более, последнее время перед ЧС мы работали на высоте – на этапе в Поклюке и на сборе в Обертиллиахе. Поэтому я не переживаю насчет этого, думаю, все будет нормально.

"Надеюсь на качественные старты, которые принесут не только результат, но и хорошие эмоции от гонок"

- Какие ожидания от самого ЧМ в этом сезоне? Подходите к нему в лучшей форме?

- Нас ждет чемпионат мира - главный старт сезона и отличные гонки, поэтому и ожидания соответствующие. Плюс настрой только на хороший результат. Главное, чтобы были здоровье и удача, тогда все остальное должно получится. В целом же мы добротно провели первую половину сезона и хорошо подготовились к ЧМ. Поэтому надеюсь на качественные старты, которые принесут не только результат, но и хорошие эмоции от гонок. А конкретно о ЧМ можно будет говорить уже по его завершении.

- Ваши топ-10 результатов карьеры - все на Кубке мира. На ЧМ пока не складывается с попаданием в индивидуальных стартах даже в топ-20…

- Тяжело так сразу сказать, почему так вышло, это биатлон… Ведущий турнир, где в спринте стартуют до 100 лучших биатлонистов на данный момент. Значит, ранее подходил в несоответствующей форме, что-то мешало в отдельных гонках, и у меня не было ресурсов для высоких результатов.

Сегодня Артем Прима является одним из лидеров сборной Украины

- В прошлом сезоне Юрай Санитра рассказывал, что выводил пик формы Дмитрия Пидручного чуть ли не по дням. У вас тоже настолько скрупулезная и расписанная подготовка "поминутно"?

- Порой спортсмену тяжело понять и осознать весь план тренера, и ты просто доверяешься наставнику и следуешь его указаниям. Много чего ты можешь просто не знать, но тренер уже все предвидел и расставил по местам. Юрай Санитра – очень опытный наставник, который за годы уже здорово изучил нас и подводит к турниру каждого по-своему.

- В прошлом сезоне у вас было немало проблем со здоровьем, что помешало нормально выступить и на чемпионате мира… Сейчас состояние улучшилось, и удается идти по сезону максимально стабильно?

- На данный момент все нормально, но в целом не хотел бы говорить на эту тему. Сейчас все хорошо.

"Нельзя выбрать лучшего между Фуркадом и Бе"

- Вторая половина сезона, уже в 2020-м, складывается для вас очень хорошо, результаты только повышались. Но, казалось, где-то вы рассчитывали и на большее?

- После нового года и в Оберхофе, и в Рупольдинге, и в Поклюке были очень хорошие старты. Но в целом никто не акцентировал внимание, что надо готовиться именно на Рупольдинг или Поклюку. Все это рассматривалось как путь именно к чемпионату мира. И это очень хорошо, что в процессе подготовки к ЧМ удавалось заезжать на высокие места в гонках Кубка мира. Значит, мы все делали правильно в тренировочном цикле.

- 8 место в спринте Рупольдинга – можно сказать, что где-то удивили и сами себя?

- Тяжело сказать, что удивил себя или кого-то еще. Знаю одно – если все получается со стрельбой, то смело можно надеяться на хорошие результаты. Но это при условии, что все хорошо со здоровьем и с подготовкой лыж. И, конечно же, стрельба. Если все факторы сходятся, тогда нужно бороться и за медали.

- Тогда вы обошли на 2 позиции Дмитрия Пидручного, что любому украинскому биатлонисту удается очень нечасто. У вас есть какое-то индивидуальное соперничество или, может, споры насчет отдельных гонок? Или взять "на слабо" в каких-то случаях?

- Нет, у нас нормальные отношения, и подобного нет. Тяжело так сказать, кто из нас будет лучше завтра или через какое-то время.

Дмитрий Пидручный (слева) и Артем Прима откроют ЧМ для сборной Украины в смешанной эстафете biathlon.com.ua

- Из 7-ми человек, опередивших вас в спринте, - сразу 4 француза. Команда Франции - сейчас вообще инопланетяне?

- Французы были очень классно подготовлены на эти этапы, поэтому здесь нечего удивляться. Одна из лидирующих сборных в топ-5, которая всегда здорово бежит и не опускает свой уровень.

- Фуркад или Бе?

- Это два топа однозначно, и нельзя выбрать, кто лучше. Бе здорово работает ногами, очень здорово. Фуркад тоже силен ходом, но у него, может быть, есть какой-то проигрыш Бе в этом компоненте. Но они оба – топ-атлеты, которые выступают на высочайшем уровне.

"Стойка отработана с 5-ти выстрелов, "лежка" – с 8-ми патронов. Говорить, что это – плохо, я бы не стал"

- В Поклюке Юрай Санитра говорил, что вам и другим ребятам сборной нужно поработать с психологией на стрельбе. Что именно здесь имелось ввиду? Какие проблемы со стрельбой нужно было устранить в процессе подготовки к ЧМ?

- Ну, так у каждого биатлониста можно спросить: "В чем у тебя проблема со стрельбой?" Это очень сложный момент. Бывают гонки, где ты стрельнул отлично, а бывает – просто не складывается. Это такой вид спорта, что мы бежим и стреляем на открытом пространстве, где только среди погоды вмешивается ряд посторонних факторов – снег, дождь, ветер, туман. Бывает, что в процессе гонки ложишься не на тот рубеж, где пристреливался… То есть, факторов много. Ты бьешь в одну точку, но на габарите 2 зашло, а 3 – нет (или наоборот). Поэтому тяжело прямо определить вот так, в чем именно кроется проблема.

Артем Прима biathlon.com.ua

Конечно, бывает и проблема с психологией – изготовка неправильная или дает о себе знать старый изъян, типа локоть неправильно ставишь или заваливаешь левую луку. Однако это исправляется в нескольких тренировках. А зачастую, как я уже сказал, в стрельбу вмешивается куча сторонних факторов, которые и определяют результат. Где-то не так лег, поспешил с первым или последним выстрелом, нехватка концентрации, и все.

- Если бы не те 3 промаха в эстафете, этап в Рупольдинге вышел сказочным для вас?

- Так говорить, "если бы не та стрельба в эстафете"… По большому счету – что было не так с той стрельбой? Стойка отработана с 5 выстрелов, лежка – с 8-ми патронов. Говорить, что это – плохо, я бы не стал. Штрафных кругов не было, хотя любой спортсмен может ошибиться, мы все люди.

Тот момент, что "лежку" закрыл с 8-ми (а не 5-ти)… Уже точно не помню по ощущениям, как было именно в тот момент. Но на том этапе наша команда была в проигрышном положении, когда всегда спешишь и догоняешь впереди идущего. А в погоне всегда бежишь на максимум возможностей, и в таком состоянии приходишь на стрельбу в повышенном ритме, когда, естественно, что-то "вылетает" или происходит не по плану.

- Как работается с Юраем Санитрой? Судя по общим результатам, он нашел все нужные ключи к коллективу в цело и к каждому?

- Очень классный, веселый тренер, который является настоящим профессионалом своего дела. И когда Санитра появился в сборной, он больше привнес концепцию, что тренер спортсмену – больше как друг. Что тренер – не просто руководитель, а человек, с которым ты можешь откровенно поговорить, решить самые разные моменты, высказать свою точку зрения и прийти к общему решению.

Я считаю это правильно, ведь это более прогрессивный европейский подход. Так и должно быть – ты не должен бояться что-то сказать тренеру или в определенных моментах действовать у него за спиной. Надо вместе искать ошибки и находить решения проблем, тогда все получится. И Юрай двигается именно таким путем.

- Как Санитра может пошутить или подколоть?

- Он может пошутить под любым предлогом, совершенно безобидно или чуть-чуть с подколкой. Но мы знаем его не первый год и относимся к такому нормально, привыкнув уже к его шуткам.

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