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12 февраля • обновлено в 18:38
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За что критиковать мою стрельбу в Рупольдинге? – лидер сборной Украины по биатлону

За что критиковать мою стрельбу в Рупольдинге? – лидер сборной Украины по биатлону
Один из лидеров сборной Украины дал интервью OBOZREVATEL перед стартом чемпионата мира в Антхольце
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До этапа Кубка мира в Рупольдинге мало кто ожидал, что кто-то из украинцев может прийти в топ-10 выше Дмитрия Пидручного. Но Артем Прима сломал эту тенденцию.

В нынешнем сезоне Прима улучшал результаты от гонки к гонке, и в спринте в Рупольдинге добился одного из лучших индивидуальных результатов в карьере – 8-го места. За многие годы Артем проводит сезон стабильно и действительно на высоте, рассчитывая серьезно "пошуметь" на чемпионате мира в Антхольце. "Мои два спортсмена на хороших позициях" - заявляет вместе о Приме и Пидручном тренер сборной Украины Юрай Санитра в контексте борьбы за медали ЧМ.

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Во время подготовки к ЧМ OBOZREVATEL пообщался с Артемом Примой, который в своем интервью рассказал об успехах нынешнего сезона и подготовке в ЧМ, а также ответил критикам на заявления о проблемах со стрельбой.

"Бьерндален вот до 42-х бегал, так что, по большому счету, мой возраст нельзя назвать "ветеранским"

- Почти месячная пауза накануне чемпионата мира – это и довольно времени для подготовки, и для отдыха. Для вас столько без гонок – больше плюс или минус?

- Здесь, как говорится, "палка о двух концах". Действительно, есть время подготовиться к ЧМ и что-то конкретно улучшить, в стрельбе или технике бега. Но с другой стороны, нет практики самих гонок. И после довольно длинной паузы первый старт такого турнира обычно тяжеловат. Тем не менее, все готовятся в равных условиях по одинаковому календарю, так что и на ЧМ все будем в "одной тарелке".

- У вас 10-й сезон на высшем уровне - уже можно почувствовать себя ветераном?

- Да у нас нет такого, чтобы ветеран или не ветеран - в биатлоне это все относительно. Бьерндален вот бегал до 42-х, так что, по большому счету, мой возраст нельзя назвать "ветеранским".

- Тем не менее, в нынешней сборной Украины вы - самый старший…

- Действительно, но старше того же Сергея Семенова всего на год. Сейчас у нас все больше подтягивается молодежь, но мой возраст не является каким-то барьером для меня и не устанавливает рамки.

- Вы как-то говорили, что этап в Антхольце – ваш любимый среди всех. Почему?

- Нельзя сказать, что прямо самый любимый. На Кубке мира много отличных трасс, и Антхольц точно входит, наверное, в 5-ку лучших. Если говорить конкретно об Антхольце, то здесь украинцам вроде всегда подходили гонки, были победы, хорошо себя чувствуешь. Но год на год на приходится, все зависит от формы. Впечатления и эмоции от места и трассы зависят только от того, насколько хорошо ты готов к этой трассе.

Артем Прима

Артем Прима

- Антхольц – это постоянные разговоры о высокогорье. Как вы готовитесь к гонкам на высоте и как справляетесь с сопутствующими трудностями?

- Раньше у меня вроде не было никаких трудностей с этим, всегда переносил высокогорье хорошо. Тем более, последнее время перед ЧС мы работали на высоте – на этапе в Поклюке и на сборе в Обертиллиахе. Поэтому я не переживаю насчет этого, думаю, все будет нормально.

"Надеюсь на качественные старты, которые принесут не только результат, но и хорошие эмоции от гонок"

- Какие ожидания от самого ЧМ в этом сезоне? Подходите к нему в лучшей форме?

- Нас ждет чемпионат мира - главный старт сезона и отличные гонки, поэтому и ожидания соответствующие. Плюс настрой только на хороший результат. Главное, чтобы были здоровье и удача, тогда все остальное должно получится. В целом же мы добротно провели первую половину сезона и хорошо подготовились к ЧМ. Поэтому надеюсь на качественные старты, которые принесут не только результат, но и хорошие эмоции от гонок. А конкретно о ЧМ можно будет говорить уже по его завершении.

- Ваши топ-10 результатов карьеры - все на Кубке мира. На ЧМ пока не складывается с попаданием в индивидуальных стартах даже в топ-20…

- Тяжело так сразу сказать, почему так вышло, это биатлон… Ведущий турнир, где в спринте стартуют до 100 лучших биатлонистов на данный момент. Значит, ранее подходил в несоответствующей форме, что-то мешало в отдельных гонках, и у меня не было ресурсов для высоких результатов.

Сегодня Артем Прима является одним из лидеров сборной Украины

Сегодня Артем Прима является одним из лидеров сборной Украины

- В прошлом сезоне Юрай Санитра рассказывал, что выводил пик формы Дмитрия Пидручного чуть ли не по дням. У вас тоже настолько скрупулезная и расписанная подготовка "поминутно"?

- Порой спортсмену тяжело понять и осознать весь план тренера, и ты просто доверяешься наставнику и следуешь его указаниям. Много чего ты можешь просто не знать, но тренер уже все предвидел и расставил по местам. Юрай Санитра – очень опытный наставник, который за годы уже здорово изучил нас и подводит к турниру каждого по-своему.

- В прошлом сезоне у вас было немало проблем со здоровьем, что помешало нормально выступить и на чемпионате мира… Сейчас состояние улучшилось, и удается идти по сезону максимально стабильно?

- На данный момент все нормально, но в целом не хотел бы говорить на эту тему. Сейчас все хорошо.

"Нельзя выбрать лучшего между Фуркадом и Бе"

- Вторая половина сезона, уже в 2020-м, складывается для вас очень хорошо, результаты только повышались. Но, казалось, где-то вы рассчитывали и на большее?

- После нового года и в Оберхофе, и в Рупольдинге, и в Поклюке были очень хорошие старты. Но в целом никто не акцентировал внимание, что надо готовиться именно на Рупольдинг или Поклюку. Все это рассматривалось как путь именно к чемпионату мира. И это очень хорошо, что в процессе подготовки к ЧМ удавалось заезжать на высокие места в гонках Кубка мира. Значит, мы все делали правильно в тренировочном цикле.

- 8 место в спринте Рупольдинга – можно сказать, что где-то удивили и сами себя?

- Тяжело сказать, что удивил себя или кого-то еще. Знаю одно – если все получается со стрельбой, то смело можно надеяться на хорошие результаты. Но это при условии, что все хорошо со здоровьем и с подготовкой лыж. И, конечно же, стрельба. Если все факторы сходятся, тогда нужно бороться и за медали.

- Тогда вы обошли на 2 позиции Дмитрия Пидручного, что любому украинскому биатлонисту удается очень нечасто. У вас есть какое-то индивидуальное соперничество или, может, споры насчет отдельных гонок? Или взять "на слабо" в каких-то случаях?

- Нет, у нас нормальные отношения, и подобного нет. Тяжело так сказать, кто из нас будет лучше завтра или через какое-то время.

Дмитрий Пидручный (слева) и Артем Прима откроют ЧМ для сборной Украины в смешанной эстафете

Дмитрий Пидручный (слева) и Артем Прима откроют ЧМ для сборной Украины в смешанной эстафете

biathlon.com.ua

- Из 7-ми человек, опередивших вас в спринте, - сразу 4 француза. Команда Франции - сейчас вообще инопланетяне?

- Французы были очень классно подготовлены на эти этапы, поэтому здесь нечего удивляться. Одна из лидирующих сборных в топ-5, которая всегда здорово бежит и не опускает свой уровень.

- Фуркад или Бе?

- Это два топа однозначно, и нельзя выбрать, кто лучше. Бе здорово работает ногами, очень здорово. Фуркад тоже силен ходом, но у него, может быть, есть какой-то проигрыш Бе в этом компоненте. Но они оба – топ-атлеты, которые выступают на высочайшем уровне.

"Стойка отработана с 5-ти выстрелов, "лежка" – с 8-ми патронов. Говорить, что это – плохо, я бы не стал"

- В Поклюке Юрай Санитра говорил, что вам и другим ребятам сборной нужно поработать с психологией на стрельбе. Что именно здесь имелось ввиду? Какие проблемы со стрельбой нужно было устранить в процессе подготовки к ЧМ?

- Ну, так у каждого биатлониста можно спросить: "В чем у тебя проблема со стрельбой?" Это очень сложный момент. Бывают гонки, где ты стрельнул отлично, а бывает – просто не складывается. Это такой вид спорта, что мы бежим и стреляем на открытом пространстве, где только среди погоды вмешивается ряд посторонних факторов – снег, дождь, ветер, туман. Бывает, что в процессе гонки ложишься не на тот рубеж, где пристреливался… То есть, факторов много. Ты бьешь в одну точку, но на габарите 2 зашло, а 3 – нет (или наоборот). Поэтому тяжело прямо определить вот так, в чем именно кроется проблема.

Артем Прима

Артем Прима

biathlon.com.ua

Конечно, бывает и проблема с психологией – изготовка неправильная или дает о себе знать старый изъян, типа локоть неправильно ставишь или заваливаешь левую луку. Однако это исправляется в нескольких тренировках. А зачастую, как я уже сказал, в стрельбу вмешивается куча сторонних факторов, которые и определяют результат. Где-то не так лег, поспешил с первым или последним выстрелом, нехватка концентрации, и все.

- Если бы не те 3 промаха в эстафете, этап в Рупольдинге вышел сказочным для вас?

- Так говорить, "если бы не та стрельба в эстафете"… По большому счету – что было не так с той стрельбой? Стойка отработана с 5 выстрелов, лежка – с 8-ми патронов. Говорить, что это – плохо, я бы не стал. Штрафных кругов не было, хотя любой спортсмен может ошибиться, мы все люди.

Тот момент, что "лежку" закрыл с 8-ми (а не 5-ти)… Уже точно не помню по ощущениям, как было именно в тот момент. Но на том этапе наша команда была в проигрышном положении, когда всегда спешишь и догоняешь впереди идущего. А в погоне всегда бежишь на максимум возможностей, и в таком состоянии приходишь на стрельбу в повышенном ритме, когда, естественно, что-то "вылетает" или происходит не по плану.

- Как работается с Юраем Санитрой? Судя по общим результатам, он нашел все нужные ключи к коллективу в цело и к каждому?

- Очень классный, веселый тренер, который является настоящим профессионалом своего дела. И когда Санитра появился в сборной, он больше привнес концепцию, что тренер спортсмену – больше как друг. Что тренер – не просто руководитель, а человек, с которым ты можешь откровенно поговорить, решить самые разные моменты, высказать свою точку зрения и прийти к общему решению.

Я считаю это правильно, ведь это более прогрессивный европейский подход. Так и должно быть – ты не должен бояться что-то сказать тренеру или в определенных моментах действовать у него за спиной. Надо вместе искать ошибки и находить решения проблем, тогда все получится. И Юрай двигается именно таким путем.

- Как Санитра может пошутить или подколоть?

- Он может пошутить под любым предлогом, совершенно безобидно или чуть-чуть с подколкой. Но мы знаем его не первый год и относимся к такому нормально, привыкнув уже к его шуткам.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
чемпионат мира по биатлону Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Йоханнес Бё Мартен Фуркад Артем Прима Дмитрий Пидручный Юрай Санитра
Тег
Сборная Украины по биатлону
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