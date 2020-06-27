Заслуженный тренер Украины по биатлону, судья международной и национальной категории по биатлону, мастер спорта СССР по биатлону, чемпион и призер СССР, Александр Тимофеев скончался на 70-м году жизни.

"Биатлон Украина скорбит вместе с родными и близкими человека с большой буквы, который всю свою жизнь посвятил служению людям, развития и популяризации биатлона. Умер главный тренер сборной команды Сумской области по биатлону Александр Данилович Тимофеев", – написала в Facebook легендарная биатлонистка Валентина Цербе-Несина.

Умер заслуженный тренер сборной Украины по биатлону Facebook Валентины Цербе-Несиной

Прощание с Александром Даниловичем состоится 28 июня в 10:00 в с. Косовщина, ул. Леси Украинской 10, а в 11:00 на кладбище (Барановка).

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный тренер Украины и многолетний помощник Мирона Маркевича Юрий Дячук-Ставицкий умер в возрасте 73 лет.