Украинский биатлонист выиграл престижный турнир в Швеции

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный завоевал золотую медаль в спринте в рамках открытого чемпионата Швеции.

Украинский биатлонист преодолел дистанцию за 22 минуты 51,3 секунды и не допустил ни одного промаха. В тройку призеров также вошли шведы Бенджамин Вегер (23.19,2) и Марио Дольдер (23.51,7).

Дмитрий Пидручный telegraf.com.ua

Еще один представитель сборной Украины Артем Прима стал вторым в короткой индивидуальной гонке. Украинец допустил целых восемь промахов, но с результатом 44 минуты 8 секунд сумел выиграть "серебро", пропустив вперед норвежца Эмиля Ниенга.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины определилась со списком спортсменов, которые представят страну на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде 30 ноября.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!