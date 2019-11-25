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25 ноября • обновлено в 13:19
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Украинский биатлонист выиграл престижный турнир в Швеции

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Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный завоевал золотую медаль в спринте в рамках открытого чемпионата Швеции.

Украинский биатлонист преодолел дистанцию за 22 минуты 51,3 секунды и не допустил ни одного промаха. В тройку призеров также вошли шведы Бенджамин Вегер (23.19,2) и Марио Дольдер (23.51,7).

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

telegraf.com.ua

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Еще один представитель сборной Украины Артем Прима стал вторым в короткой индивидуальной гонке. Украинец допустил целых восемь промахов, но с результатом 44 минуты 8 секунд сумел выиграть "серебро", пропустив вперед норвежца Эмиля Ниенга.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины определилась со списком спортсменов, которые представят страну на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде 30 ноября.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
Швеция
Тег
Сборная Украины по биатлону
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