Украинская биатлонистка установила невероятный рекорд

14-летняя украинская биатлонистка Александра Меркушина, выиграла чемпионат Украины и стала самой юной победительницей взрослых национальных первенств в истории страны.

Александра и Анастасия Меркушины Instagram Анастасии Меркушиной

Саша, которая является младшей сестрой биатлонистки сборной Украины Анастасии Меркушиной, выиграла спринтерскую гонку в Тысовце. Саша допустила один промах на лежке и почти на минуту опередила Любовь Кипяченкову. "Бронза" на счету Валерии Дмитренко.

Александра Меркушина biathlon.com.ua

Александра Меркушина biathlon.com.ua

Проведя два огневых рубежа всего с одним промахом, Саша почти на минуту опередила Любовь Кипяченкову, у которой на один штрафной круг больше и на полторы минуты - Валерию Дмитренко, стрелявшую с аналогичным с победительницей штрафом.

Спринт. Женщины 1. Александра Меркушина – 20:38,1 (1+0)

2. Любовь Кипяченкова – +58,8 (0+2)

3. Валерия Дмитренко – +1:38,6 (0+1)

4. Юлия Городна – +2:13,9 (2+1)

5. Екатерина Свинаренко – +2:16,2 (0+0)

6. Елена Городна – +2:21,9 (1+2)

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Меркушина вместе с Дмитрием Пидручным примет участие в Рождественской гонке. Традиционное мероприятие под названием World Team Challenge, как и предыдущие 18 лет, пройдет на стадионе футбольного клуба "Шальке" — "Фелтинс Арена"

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