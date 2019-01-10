Украинка сотворила мини-сенсацию на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Вита Семеренко неожиданно попала в шестерку лучших в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Наша соотечественница стала одной из немногих, кто без промахов отстрелялся на обоих огневых рубежах, что и поспособствовало такому успеху. В число спортсменов, которые оказались "чистыми" при стрельбе, вошла еще одна украинка – Анастасия Меркушина. Однако молодую биатлонистку подвела скорость на трассе.

Вита Семеренко

Победительницей гонки стала итальянка Лиза Витоцци. На втором месте оказалась француженка Анаис Шевалье, которая отстала от лидера на пять секунд. "Бронза" досталась шведке Ханне Эберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о том, как его пытались подкупить накануне одной из гонок.