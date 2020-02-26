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26 февраля • обновлено в 18:19
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Пидручный завоевал "бронзу" на чемпионате по биатлону

2.4т
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Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный занял третье место в финале суперспринта на чемпионате Европы по биатлону, который стартовал в белорусских Раубичах.

Наш спортсмен идеально начал гонку, сумев чисто пройти обе стрельбы из положения лежа, что позволило ему выйти в лидеры с отрывом в шесть секунд от второго места.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Проблемы у Пидручного начались на первой "стойке", когда он не сумел закрыть одну мишень и был вынужден отправиться на штрафной круг, выйдя с него на восьмой позиции. На последней стрельбе украинец использовал один дополнительный патрон, но все равно показал отличную скорость и перед заключительным кругом занимал четвертое место.

Пидручному удалось показать невероятный ход, оставив позади француза Клода и догнав лидеров чеха Вацлавика и белоруса Бочарникова на финальном спуске. Украинец изо всех сил пытался завоевать хотя бы "серебро", но уступил чеху вторую позицию, отстав от него на 0,1 секунды.

Другие представители Украины Артем Прима и Руслан Ткаленко заняли 23-е и 15-е места, соответственно.

Результаты мужского суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

Результаты мужского суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионат Европы по биатлону в белорусских Раубичах пройдет с 26 февраля по 1 марта. Стало известно расписание трансляций соревнований.

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Тема
чемпионат Европы по биатлону
Персоны
Руслан Ткаленко Артем Прима Дмитрий Пидручный
Место
Беларусь
Тег
Сборная Украины по биатлону
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