Теперь бороться за топ-10 в Украине может не только Пидручный – главный тренер сборной Украины

Считанные дни остаются до начала главного события биатлонного сезона – чемпионата мира, куда отправляется и мужская сборная Украины.

Около трех недель украинская команда провела на сборах в Австрии, чтобы на высшем уровне подготовиться к ЧМ. Ведь теперь Украина едет туда в другом статусе, нежели ранее – с действующим чемпионом мира в составе, Дмитрием Пидручным. А удержаться на вершине, как известно, гораздо тяжелее, чем взойти туда.

Перед стартом чемпионата мира наставник украинской команды Юрай Санитра рассказал OBOZREVATEL, что в первую очередь предусмотрел в подготовке к турниру на высокогорье, как изменилось отношение к Украине из-за медали Дмитрия Пидручного, почему доверился Сергею Семенову и Богдану Цымбалу, а также о многом другом.

"Результаты этого сезона позволяют нашей команде ехать на чемпионат мира уверенно, но с большим уважением к соперникам. И эта уверенность основывается не на "воздухе"

- Что сейчас переполняет вас изнутри – спокойствие и готовность начинать чемпионат мира хоть завтра, или все же ажиотаж и волнение?

- В первую очередь для меня очень важно, что все ребята, которые готовятся сейчас к чемпионату, полностью здоровы. И я уверен, что они выдержат всю предстоящую нагрузку. Во-вторых, радует подготовка в очень хороших условиях австрийского Обертиллиаха, где была отличная атмосфера, много команд и обильное количество снега.

Юрай Санитра biathlon.com.ua

На мой взгляд, сейчас у всех наших ребят очень сильная мотивация выступить на ЧМ. Хотя за неделю до старта некоторые биатлонисты были не в оптимальном состоянии, и кое-какие моменты предстояло еще доработать. Но я уверен, что все получится до первого старта 13 февраля.

- На масс-старте в Поклюке вы были очень обеспокоены, что ребята по кругу не могут удержаться за соперниками и приходят на стрельбу с опозданием…

- Я бы не рассматривал серьезно в данном случае этап в Поклюке, это был как один из пунктов подготовки к ЧМ. В первую очередь мы смотрим на нынешний сезон в целом. И его результаты позволяют нашей команде ехать на чемпионат мира уверенно, но с большим уважением к соперникам. Эта уверенность основывается не только на "воздухе", а и на реально большом количестве тренировочной работы и выступлениях Пидручного с Примой, а также на эстафете в декабре (в Остерсунде). И я уверен, что наша команда будет на 100 процентов готова хорошо выступить в Антхольце.

- Антхольц – высота 1600 метров над уровнем моря, что порой вызывает немало проблем для биатлонистов. Из-за этого вы проводили сбор именно в высокогорном Обертиллиахе. А какие еще методы подготовки в вашем арсенале есть для высокогорья?

- Да, это главная специфика Антхольца – бежать гонки приходится на высоте больше 1,5 км над уровнем моря. Но я давно знаю все свойства работы в Антхольце, и потому мы еще с первого сбора начали готовиться к гонкам именно в этих условиях. А последний месяц, фактически третью неделю, мы находимся исключительно на высоте около 1500 м. Так что, уверен, ребята будут отлично чувствовать себя в гонках на высоте.

Также я решил, что на время ЧМ команда не будет жить возле стадиона на высоте, а станет базироваться несколько ниже, где-то на 500 м. Я проверял этот метод несколько лет назад еще с командой Словакии, и уверен, что сейчас ребятам это тоже поможет.

- Рассказывая о победе Пидручного на прошлом ЧМ, вы говорили, что выводили пик формы Дмитрия не на дни, а на минуты. Сейчас также готовите каждого из ребят с такой точностью, возможно, на отдельные гонки?

- Я уже хорошо знаю ребят за четыре года совместной работы, и сейчас мы много в чем выходим из опыта прошлого сезона. Но жизнь вносит свои коррективы, появляются новые детали, и в первую очередь мы делаем все так, чтобы их пик формы начался аккурат к старту ЧМ.

Дмитрий Пидручный и Юрай Санитра biathlon.com.ua

У нас есть спортсмены – Пидручный и Прима, которые на сегодняшний день имеют шанс бороться за место в топ-10. Также у нас есть ребята, которые сейчас получат опыт больших соревнований и дают нам надежду на хороший результат. А главное – позволяют уверенно смотреть в будущее, на Олимпиаду 2022 и дальше. В общем мы с уверенностью едем на ЧМ, и я надеюсь не только на высокие места Примы и Пидручного, но и хорошую эстафету. Особенно скажу насчет Сергея Семенова, которому в этом сезоне я дал возможность показать и дать понять – можно ли рассчитывать на него к ОИ-2022? За его выступлениями буду смотреть с особым вниманием и интересом.

- В январе вы говорили, что до ЧМ ребятам нужно поработать над концентрацией и психологией на стрельбе. Что имелось ввиду в отношении психологии?

- Уровень стрельбы в мировом биатлоне идет вперед огромными шагами, поэтому ребятам нужно не отставать в данном плане и стрелять хорошо. Но основы готовности к стрельбе все те же – физическое состояние и психологическая готовность. Говоря о втором – это понимание, что нет времени думать о самой стрельбе. Все надо делать очень уверенно и на автоматизме.

В последние дни перед стартом ЧМ мы очень много работаем над психологией и настроем, с которым ребята будут стрелять в Антхольце. Также мы не один раз проанализировали нашу стрельбу на прошлом чемпионате мира, и сделали все, чтобы ребята были готовы как тактически, так и психологически.

"Если вместе с женщинами мы сложим хорошую команду, то сейчас поборемся за очень высокие места"

- Оценивая потенциал наших ребят, на какие высокие места может замахнуться украинская команда?

- Исходя из своего тренерского опыта, я вывел теорию: в биатлоне не стоит планировать результат или рассчитывать на него. В первую очередь надо сделать всю работу в тренировочном цикле и выложиться по максимуму, чтобы спортсмен имел возможность добыть как можно лучше результат. И сейчас мы, тренеры, биатлонисты и наши помощники, сделали все для борьбы за действительно хорошие позиции. Поэтому с уверенностью едем на ЧМ. А то, что от нас не зависит – это уже удача. Но я думаю, что Фортуна даст ребятам то, что они заслужили.

Также мы смотрим на результаты глобально, на весь сезон с мыслями о будущем украинского биатлона. Не стоит забывать, что сейчас на ЧМ мы выступим с двумя биатлонистами – Дудченко и Цымбал, вообще не имеющих опыта ЧМ. И этим ребятам очень нужно наше понимание и поддержка болельщиков, чтобы, несмотря на разные нюансы, спокойно развиваться и прогрессировать к ОИ-2022.

Антон Дудченко biathlon.com.ua

- ЧМ начинается со смешанной эстафеты. Вас не смущает, что 2 биатлониста начнут турнир для себя с эстафеты и к индивидуальным стартам будут уже не столь свежи, как трое остальных?

- Нет, я не смотрю так на календарь и начало чемпионата. Мы готовимся так, чтобы быть готовым максимально на любую гонку ЧМ. Поэтому за мужчин могу сказать так - если все будет в порядке, в смешанной эстафете 13 февраля стартуют Прима и Пидручный. И если вместе с женщинами мы сложим хорошую команду, то сейчас поборемся за очень высокие места.

Меня как тренера прежде всего радует, что сейчас в спринте Украина может выставить сразу 5 спортсменов. Это дает возможность стартовать всем ребятам (а не оставаться кому-то вне гонки), а главное – молодым получить шанс проявить себя на ЧМ, попутно получив очень ценный опыт.

Сейчас мы едем на чемпионат в совершенно другом статусе, нежели в прошлом году - на нас смотрят с ожиданием защиты титула Пидручного

- Насколько оптимально сейчас укомплектована сборная Украины?

- В жизни всякое случается, что приходится делать замены и принимать неожиданные решения в любой момент. ЧМ будет проходить фактически 2 недели в условиях высокогорья, и если понадобится подкрепление на замену, мы имеем готовых Ткаленко и Тищенко, которые сейчас уже на полную выступают в Кубке IBU. Это спортсмены, которые смогут нам помочь, например, в индивидуальной гонке на 20 км или в эстафете.

- Тищенко начал сезон в основе сборной, однажды вы даже назвали его "лучшим стартером команды в эстафете", но в итоге он выпадает из состава и готовится к ЧМ как резервный. Почему так произошло?

- Как в прошлом, так и в этом году Тищенко уже показал, что он – не слабый биатлонист. Просто на нескольких этапах (например, в Рупольдинге) ему не подошли некоторые старты, и он потерял уверенность. Сейчас у него была возможность немного расслабиться психологически, проанализировать ситуацию и снова вернуться на высокий уровень. Я уверен, спустя время Тищенко снова присоединится к нам на Кубке мира. Я хорошо знаю его по тренировкам, поэтому не сомневаюсь – он все исправит и снова будет бежать на высоком уровне.

Артем Тищенко biathlon.com.ua

- Месяц назад у Пидручного были проблемы со спиной, что преследует его довольно давно и из-за чего ему пришлось сойти с дистанции в пасьюте. Сейчас это не мешало Дмитрию готовиться к ЧМ?

- На данный момент (разговор состоялся в конце прошлой недели. – прим. авт.) Дмитрий в процессе подготовки к чемпионату выполняет абсолютно всю тренировочную работу. Поэтому я уверен, что Пидручный как физически, так и психологически будет готов достойно выступить на ЧМ.

Стоит сказать, что сейчас мы едем на чемпионат в совершенно другом статусе, нежели в прошлом году. На нас смотрят с ожиданием защиты прошлогоднего титула Пидручного, поэтому все готовятся так, чтобы соответствовать ожиданиям.

- Это вызывает дополнительное давление или волнение, как у Дмитрия, так и молодых ребят?

- В спорте давно известно, что добыть и защитить титул – это большая разница, и что второе – сложнее первого. Когда ты выходишь в роли неизвестного спортсмена с надеждой на победу – это совсем не то, что уже иметь медаль и отстаивать ее перед другими.

Но сам Дмитрий за этот год уже привык, что его воспринимают в качестве спортсмена высшего уровня мирового биатлона. И он очень хорошо справляется с таким статусом.

Дмитрий Пидручный

- Думаю, даже Йоханесс Бе теперь смотрит на Дмитрия иначе.

- Наверняка. Я уже несколько раз слышал, как Пидручному на трассе по ходу гонки кричат время лидеров, чтобы он знал, кто как бежит именно из претендентов на высшие места.

Чемпионат мира наверняка хорошо покажет, где сейчас находится Семенов и что можно ждать от него в будущем

- В январе очень подтянулся Артем Прима, добывая одни из лучших результатов в карьере. Это можно считать одним из главных достижений вашей команды сейчас?

- Прима провел классную первую половину сезона, и очень важно, что теперь он готовится на ЧМ полностью здоровым. В прошлом году Артем тоже был хорошо готов к чемпионату, но потом заболел, что явно перекрыло ему все возможности для оптимального выступления. Я рад, что сейчас у нас готов бороться за высокие места не только Пидручный, но и Прима.

- Часто Приму сопровождают проблемы со стрельбой, что выливается в такие неприятные моменты как в эстафете в Рупольдинге, когда ему пришлось закрывать 3 промаха тремя дополнительными патронами… Что приводит к таким "обвалам" в его стрельбе?

- Я бы не говорил прямо так, что у него проблемы со стрельбой. Как я говорил выше, в мировом биатлоне сейчас нет времени думать о стрельбе – все надо делать быстро и "на автомате". На тренировках Артем сейчас показывает очень хорошие результаты, и последние его старты показали в общем, что стреляет он добротно. И я уверен, что в самый нужный момент Прима отстреляется отлично для завоевания хорошего результата.

Дмитрий Пидручный и Артем Прима biathlon.com.ua

- Насколько тяжело принималось решение насчет Семенова, учитывая его большую паузу в карьере и всего 5 гонок в этом сезоне?

- Кто действительно знает Сергея, не сомневается - он действительно очень много отдает спорту и стремится к высшим целям. Жаль, что Семенов никак не мог вернуться и подняться на свой прежний уровень. В этом сезоне Сергей провел хороший декабрь на Кубке IBU, но разница между Кубком IBU и Кубком мира сейчас довольно большая.

Поэтому Сергей в последнее время больше концентрировался именно на тренировках и на деталях, которые позволили бы ему достойно выступить на ЧМ. Сейчас же, как тренер, я жду от Семенова хороших результатов, в первую очередь в индивидуальных гонках. Но и рассчитываем на его готовность помочь команде в мужской эстафете.

- Насколько близок Семенов к своему бывшему уровню?

- Я бы сказал, что у Сергея еще есть запас, но ему нужно время. Чемпионат мира наверняка хорошо покажет, где сейчас находится Семенов и что можно ждать от него в будущем.

Очень жаль, что отстали от Австрии в Кубке наций из-за неудачи на последней эстафете. Но будем до конца бороться за 5 место

- Перед стартом сезона вы говорили, что будете ждать большего от Тараса Лесюка и Виталия Труша. Но по прошествии большей части сезона Лесюк провел только 2 гонки на этапах КМ, а Труш и вовсе не привлекался в вашу команду…

- Если у тебя есть 10 спортсменов, то это не значит, что все 10 точно станут чемпионами мира. Сейчас Украине надо смотреть, что у нее есть база молодых биатлонистов, которые в будущем реально могут подняться на высокий уровень. И именно с этой точки зрения я смотрю на Труша и Лесюка.

В этом аспекте очень важно, что на сегодняшний день нам удалось подтянуть в сборную на хороший уровень двух молодых спортсменов – Дудченко и Цымбала. Антон уже стал настоящей боевой единицей нашей команды, а Богдан – еще прошлогодний юниор, сейчас уже выступает на КМ. На фоне этих примеров и Лесюку, и Трушу нужно еще немного подождать, работая над прогрессом. Их основная спортивная карьера еще впереди.

- Цымбал вообще в прошлом сезоне еще бегал на юниорских соревнованиях, а сейчас попадает на взрослый чемпионат мира.

- Я вижу в нем очень большой потенциал. И еще в прошлом году, когда он выступал на юниорском ЧМ, я уже стал уверен, что у него есть все перспективы отправиться на Олимпиаду-2022. Но спортсмена нельзя подготовить за один день для уровня Олимпийских Игр или чемпионата мира. Так что сейчас я дал возможность Богдану выступить на ЧМ, но у нас с ним впереди еще много работы.

Богдан Цымбал

- На ЧМ сразу 5 стартов будут "очковыми" для Украины в Кубке наций, где наша команда отстает от Чехии (6 место) всего на 2 балла. Завершить ЧМ минимум на 6-й позиции в общем рейтинге – одна из основных задач сборной сейчас?

- По факту, между 6-м и 7-м местом в рейтинге нет разницы. Поэтому наша общая цель на сезоне – 5-я позиция. Очень жаль, что Украина не взяла очков на эстафете в Поклюке, после чего мы немного отстали от Австрии. Но до конца сезона еще 11 стартов зачета Кубка наций, поэтому будем до конца бороться за 5 место!

- Вы не раз упомянули об Олимпийских играх 2022 года и перспективах украинских биатлонистов на ОИ. Сейчас, под конец второго года олимпийского цикла, уже видите очертания сборной Украины на Олимпиаде?

- Как тренер, который хорошо знает свою команду, я не боюсь ехать со сборной Украины в Пекин. Сейчас мы имеем как опытных спортсменов, так и хорошую молодежь, с которыми за два года можно сделать большой шаг вперед. И я думаю, что если мы будем систематично и правильно работать эти годы, мужская команда Украины будет очень сильной в Пекине.

Сейчас же хочу сказать "спасибо" тем болельщикам, которые во время гонок чемпионата мира будут на стадионе и вдоль трасс болеть за наших ребят! Уверен, мы порадуем любителей биатлона уверенными выступлениями.

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