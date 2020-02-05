Стало известно, кто в Украине покажет чемпионат мира по биатлону-2020

Телеканал "UA:Перший" в прямом эфире покажет гонки чемпионата мира по биатлону 2020 года, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Чемпионат мира по биатлону-2020
Подробности
Расписание трансляций выглядит следующим образом:
13 февраля – 15:45 – смешанная эстафета;
14 февраля – 15:45 – спринт, женщины;
15 февраля – 15:45 – спринт, мужчины;
16 февраля – 14:00 – гонка преследования, женщины;
16 февраля – 16:15 – гонка преследования, мужчины;
18 февраля – 15:15 – индивидуальная гонка, женщины;
19 февраля – 15:15 – индивидуальная гонка, мужчины;
20 февраля – 16:15 – одиночная смешанная эстафета;
22 февраля – 12:45 – эстафета, женщины;
22 февраля – 15:45 – эстафета, мужчины;
23 февраля – 13:45 – масс-старт, женщины;
23 февраля – 16:20 – масс-старт, мужчины.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 по 26 января в словенской Поклюке прошел шестой этап Кубка мира по биатлону, где выступали украинские спортсмены.
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