Стало известно, кто в Украине покажет чемпионат мира по биатлону-2020

Телеканал "UA:Перший" в прямом эфире покажет гонки чемпионата мира по биатлону 2020 года, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону-2020 Подробности

Расписание трансляций выглядит следующим образом:

13 февраля – 15:45 – смешанная эстафета;

14 февраля – 15:45 – спринт, женщины;

15 февраля – 15:45 – спринт, мужчины;

16 февраля – 14:00 – гонка преследования, женщины;

16 февраля – 16:15 – гонка преследования, мужчины;

18 февраля – 15:15 – индивидуальная гонка, женщины;

19 февраля – 15:15 – индивидуальная гонка, мужчины;

20 февраля – 16:15 – одиночная смешанная эстафета;

22 февраля – 12:45 – эстафета, женщины;

22 февраля – 15:45 – эстафета, мужчины;

23 февраля – 13:45 – масс-старт, женщины;

23 февраля – 16:20 – масс-старт, мужчины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 по 26 января в словенской Поклюке прошел шестой этап Кубка мира по биатлону, где выступали украинские спортсмены.

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