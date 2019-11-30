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1 декабря • обновлено в 06:27
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Сборная Украины провалила гонку на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины провалила гонку на Кубке мира по биатлону
Наши соотечественники показали посредственный результат
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Сборная Украины провела неудачную смешанную эстафету на 1-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 30 ноября по 8 декабря проходит в шведском Эстерсунде.

Наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашко, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла 15-е место.

Украинки успешно стартовали, допустив лишь три промаха на двоих. Бывшая белоруска Блашко, проводившая первую официальную гонку за первую сборную Украины, передала эстафету Артему седьмой, после чего случился настоящий провал. Прима не справился с нервами и скоростью конкурентов, допустив на своем первом огневом рубеже 4 промаха, и уйдя на штрафной круг.

Молодой Лесюк отправился в бой с 9-й позиции, проигрывая лидирующей Италии более двух с половиной минут, но дебют в сборной вышел провальным. 23-летний уроженец Ивано-Франковска заработал круг штрафа, а на последнем круге проиграл 30 секунд представителю Польши.

Сборная Украины провалила гонку на Кубке мира по биатлону

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Напомним, что Блашко, которая в 2017 году получила гражданство Украины, после чего успела выиграть чемпионат Украины в спринте и гонке преследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстерсунде состоялся сингл-микст, в котором Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Швеция Эстерсунд
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Африка на лыжне ...
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ибо надо в вышиванках бегать.ну и в шароварах
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Smekalov Sergey, они парусят, надо под ветер подстраиваться ...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это спорт, бывает... все спортсмены должны уважать друг друга...
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