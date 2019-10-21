Российская чемпионка мира по биатлону сбежала из РФ

Известная биатлонистка Екатерина Аввакумова, имеющая российское гражданство, во второй раз за карьеру сменила страну, которую представляет на соревнованиях.

Екатерина Аввакумова РИА Новости

Отныне спортсменка будет выступать за сборную Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза биатлонистов Сербии (СБС) Велимира Вукадина. По его словам, представители СБС уже завершили процедуру оформления гражданства Сербии для Аввакумовой.

Новости Российский нападающий получил гражданство Украины

Аввакумова в 2017 году уже меняла спортивное гражданство. Она перешла в состав сборной Южной Кореи и выступила на Олимпийских играх 2018 года. До перехода в южнокорейскую команду биатлонистка выступала за Россию.

Отметим, что Екатерина Аввакумова является чемпионкой мира по летнему биатлону, выиграв это звание в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская биатлонистка Ольга Подчуфарова также сменила спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Словении.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!