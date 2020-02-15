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15 февраля • обновлено в 21:38
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Стоило медали: появилось видео падения Пидручного в спринте на ЧМ по биатлону

1.5т
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Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный нелепо упустил шанс завоевать медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Наш соотечественник после первого огневого рубежа шел на второй строчке, но на стрельбе стоя допустил промах на последнем выстреле. А после этого, пытаясь быстро уйти на штрафной круг, Пидручный наступил на лыжную палку и упал.

В сети появилось видео этого курьезного и обидного для украинского биатлониста момента.

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Напомним, победу в спринтерской гонке на первенстве мира сенсационно одержал россиянин Александр Логинов. После завоевания "золота" спортсмен из РФ устроил демарш, отказавшись от общения с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный рассказал, почему допустил промах в решающий момент в спринте на чемпионате мира по биатлону.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Причем тут падение,на стойке попадать надо было,зачем искажать факты.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Xохол опять упал с саней.
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