Стоило медали: появилось видео падения Пидручного в спринте на ЧМ по биатлону

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный нелепо упустил шанс завоевать медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Наш соотечественник после первого огневого рубежа шел на второй строчке, но на стрельбе стоя допустил промах на последнем выстреле. А после этого, пытаясь быстро уйти на штрафной круг, Пидручный наступил на лыжную палку и упал.

В сети появилось видео этого курьезного и обидного для украинского биатлониста момента.

Напомним, победу в спринтерской гонке на первенстве мира сенсационно одержал россиянин Александр Логинов. После завоевания "золота" спортсмен из РФ устроил демарш, отказавшись от общения с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный рассказал, почему допустил промах в решающий момент в спринте на чемпионате мира по биатлону.

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