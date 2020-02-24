Облава на сборную России по биатлону на ЧМ: IBU сделал официальное заявление

Международный союз биатлонистов (IBU) опроверг информацию о том, что выступил инициатором проведения обысков в отеле, где во время чемпионата мира проживали спортсмены из РФ.

В частности, в организации отметили, что вообще не владели информацией о действиях правоохранительных органов.

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"Союз не подавал жалоб и не требовал никаких действий со стороны правоохранительных органов ни в отношении Александра Логинова, ни Александра Касперовича, ни кого-либо еще. Мы не были заранее проинформированы о действиях, предпринятых итальянской полицией 22 февраля 2020 года. Полицейские действия в Италии во время чемпионата мира не были инициированы IBU", – говорится в заявлении Союза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 6 утра 22 февраля в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича были проведены обыски.

У биатлонистов были изъяты телефоны, ноутбуки и другие личные вещи.

Касперович нарушил правила IBU, получив допуск к одной из гонок по украинской аккредитации.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил, как "проходка" могла оказаться у российского тренера.

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