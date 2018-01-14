Лучший биатлонист России поплатился за наглость в масс-старте на Кубке мира

На 5-м этапе Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в немецком Рупольдинге, состоялся мужской масс-старт. Украина в этой дисциплине представлена не была.

На самом старте сильнейший биатлонист России Антон Шипулин решил проявить своеобразную спортивную наглость, сделал неожиданный рывок и с первых секунд возглавил пелотон.

Россиянин взвинтил огромную скорость, за что и поплатился на первом же огневом рубеже. Антон сделал три неточных выстрела, откинувшие его на предпоследнее, 29-е место.

В дальнейшем российский биатлонист сделал еще промах и завершил сражение на 15-м месте.

А победу праздновал Йоханнес Бё, который в стрельбе был неточен лишь раз и успешно воспользовался двумя промахами Фуркада, финишировавшего вторым. Третьим стал еще один представитель Франции Антонин Гигона.

Напомним, что 6-й этап самого престижного биатлонного соревнования планеты пройдет в итальяно-немецком городке Антхольц-Антерсельве в Южном Тироле с 18 по 21 января.