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Гонка преследования на Кубке мира по биатлону завершилась драмой

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На втором этапе Кубка мира по биатлону в субботу, 15 декабря, состоялась женская гонка преследования. Интрига в борьбе за лидерство держалась до самого конца, а разница между призерами составила менее трех секунд.

Победу в гонке вырвала Кайса Макаряйнен, которая всего на полторы секунды словачку Фиалкову. "Бронзу" соревнований, отставая на 2,6 секунды, добыла Доротея Виррер.

Гонка преследования на Кубке мира по биатлону завершилась драмой

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Гонка преследования на Кубке мира по биатлону завершилась драмой

twitter.com/biathloncomua

Нашу страну в гонке преследования представила Елена Пидгрушна. Спортсменка полностью завалила стрельбу стоя и с пятью промахами сошла с дистанции.

Валентина и Вита Семеренко, которые также должны были участвовать в гонке, приняли решение пропустить соревнования, чтобы подготовиться к воскресной эстафете.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты вновь не смогли побороться за медали Кубка мира. На втором этапе сезона в австрийском Хохфильцене наши ребята неудачно выступили в спринтерской гонке.

Украинские биатлонистки не смогли составить конкуренцию лидерам в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в австрийском Хохфильцене. Лучшей из наших соотечественниц стала Елена Пидгрушная, которая финишировала 27-й.

Персона
Елена Пидгрушная
Место
АвстрияХохфильцен
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