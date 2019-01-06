Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 10 по 13 января в немецком городе Оберхоф пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019. Он будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету
Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организуют телеканалы "UA:Перший" и Sport 1.
Биатлонный стадион в Оберхофе
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Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно было следить на цифровой платформе UA: Бiатлон. Кроме того, этап в Оберхофе покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).
10 января, четверг
15:30, спринт, женщины, 7.5 км : "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
11 января, пятница
15:30, спринт, мужчины, 10 км: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
12 января, суббота
13:45, гонка преследования, женщины, 10 км: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
16:00, гонка преследования, мужчины, 12,5 км: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
13 января, воскресенье
12:45, эстафета, женщины, 4х6 км: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
16:00, эстафета, женщины, 4х7,5 км: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
Как сообщал OBOZREVATEL:
На 1-м этапе Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Благодаря этому триумфу наша сборная завоевала лидерство в Кубке наций.
На 2-м этапе сборная Украины выступила провально - в мужской эстафете наши биатлонисты финишировали 16-ми, а в женской - восьмыми.
На 3-м этапе украинец Дмитрий Пидручный показал феноменальный результат в гонке преследования.
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