Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 10 по 13 января в немецком городе Оберхоф пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019. Он будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организуют телеканалы "UA:Перший" и Sport 1.

Биатлонный стадион в Оберхофе Википедия

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно было следить на цифровой платформе UA: Бiатлон. Кроме того, этап в Оберхофе покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

10 января, четверг

15:30, спринт, женщины, 7.5 км : "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

11 января, пятница

15:30, спринт, мужчины, 10 км: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

12 января, суббота

13:45, гонка преследования, женщины, 10 км: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

16:00, гонка преследования, мужчины, 12,5 км: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

13 января, воскресенье

12:45, эстафета, женщины, 4х6 км: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

16:00, эстафета, женщины, 4х7,5 км: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

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