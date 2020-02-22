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22 февраля • обновлено в 18:19
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Фуркада вдавили в рекламный щит в эстафете чемпионата мира по биатлону

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Мужской эстафетой 4x7,5 км продолжилась программа 54-го чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Мартен Фуркад догоняет Йоханнеса Дале

Мартен Фуркад догоняет Йоханнеса Дале

Сборная Украины, которая была представлена Артемом Примой, Сергеем Семеновым, Русланом Ткаленко и Дмитрием Пидручным заняла 12-е место.

Прима великолепно стартовал, уже с первых метров продемонстрировав серьезную конкурентоспособность на трассе. Точные выстрелы и хорошая скорость позволила Артему передать эстафету 4-м, отставая всего на 19 секунд.

На этой передаче у лидера сборной Франции Мартена Фуркада приключился неприятный эпизод, когда его буквально затоптал итальянец Томас Бормолини.

Второй этап стал настоящим кошмаром для украинской команды. Семенов не смог совладать с нервами и сделав 4 промаха, уйдя на штрафной круг.

Ткаленко с отставанием в 1:46 от лидирующей Германии отправился в бой 13-м, но еще один штрафной круг от сборной Украины окончательно похоронил надежды нашей команды на высокое место.

Дмитрий Пидручный лишь смог поднять "желто-синих" с 13-го на 12-го место.

Мужская эстафета чемпионата мира по биатлону-2020

Мужская эстафета чемпионата мира по биатлону-2020

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"Такого не было с детского сада": Пидгрушная сделала признание после эстафеты чемпионата мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее женская сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной завоевала бронзовую медаль.

Напомним, что накануне гостиничные номера биатлонистов сборной России в Италии, где проходит чемпионат мира, в субботу, 22 февраля, обыскала местная полиция.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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