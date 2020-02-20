Единственный шанс Фуркада: чем запомнились индивидуальные гонки ЧМ по биатлону

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, а его главный оппонент Йоханнес Бе на вечернем награждении назвал француза не иначе, как небожителем.

В среду "Зюд Тироль Арена", точнее французская ее часть, пела "Марсельезу" в честь победы своего идола в индивидуальной гонке на 20 км. Мартен Фуркад, который на прошлогоднем чемпионате мира не то, что не получил золота, а вообще остался без всякой медали, в этом году возвращает себе былую славу.

Когда "старость" постучала в дверь

2019 года, в шведском Остерсунде, лучшим результатом для Мартена было 5-е место в пасьюте. И это после шести мировых чемпионатов, в которых Фуркад, как минимум, брал одно индивидуальное золото и по меньшей мере три медали разного качества. Но сезон 2018-2019 годов – черная полоса славной карьеры легендарного биатлониста, который внезапно почувствовал, что не может даже при титанических усилиях делать то, что всегда давалось ему с легкостью – побеждать соперников, играя, демонстрировать победные жесты после заключительной стрельбы или, вообще, финишировать спиной.

Мартен Фуркад на финише Фото Александра Глывинского

Пижонские замашки вылетели из головы, как только в двери постучала "старость" - не биологическая, конечно, а спортивная. Мартен понял, что-то идет не так, провел интенсивную работу в межсезонье, и в новом сезоне появился другим. Не таким, как прежде, но ощутимо сильнее, чем в прошлом году. И хотя в первой половине сезона Йоханнес так же уверенно обыгрывал своего старшего оппонента, однако Мартен уже не отставал так безнадежно, дыша молодому в спину.

И стоило Бе-младшему взять паузу на два этапа в связи с рождением первенца, как Фуркад сразу же этим воспользовался: выиграл все личные гонки в Оберхофе и Рупольдинге. Правда, Йоханнес с триумфом в "индивидуалке" вернулся в мировой тур в Поклюке, но Мартен, набрав драгоценные баллы, лидерства в "тотале" не отпускает.

На чемпионате мира у француза уже есть "золото" и "бронза", а у Бе – два "серебра", а между двумя гигантами в общем зачете еще разместился быстрый и не всегда точный Фийон-Майе.

Будь точным, и ты – чемпион!

В среду Фуркад, стартовав на 24 номера ранее главного конкурента, четко закрывал все мишени, демонстрируя стабильную скорость. Бе, показав самое быстрое время на первом круге, допустил один промах, а, следовательно, занял позицию преследователя, ожидая ошибку старшего коллеги. И вопрос "золота" ожидаемо повис в воздухе во время заключительной стрельбы.

Закрыв 19 из 19-ти, Фуркад дольше, чем обычно, целил последнюю мишень, но все равно не попал! И вот тут появился шанс для Йоханнеса: закрой все мишени, и ты - снова чемпион! Однако третий патрон пошел мимо и, как следствие, золото ушло от младшего из двух братьев Бе.

Йоханнес Бе Фото Александра Глывинского

Для Фуркада это "золото" стало 11-м индивидуальным: француз догнал своего легендарного предшественника Уле-Эйнара Бьерндалена, от которого в свое время принял своеобразную эстафету. Почти так же, как Бе сейчас перебирает майку лидера у самого Фуркада, который никак не хочет с этим "бибом" расставаться. Еще одна победа на этом чемпионате может вывести Мартена в единоличные лидеры по числу мировых титулов. А шанс – один: масс-старт в воскресенье.

Слезы Ланди

Особого внимания стоит "бронза" сверстника Фуркада, 31-летнего австрийца Доминика Ландертингера. Опытного Ланди уже списали на пенсию: предсезонная подготовка вышла хаотичной за многочисленных проблем со здоровьем, человек уже было решил завершить карьеру, но в последний момент передумал.

И вот - выиграл "бронзу"! После финиша, в микст-зоне, Доминик стыдливо вытирал слезы – так тронуло его это достижение. Кстати, для австрийца – это третья медаль мировых чемпионатов в карьере.

Подарили тренеру галстук

Украинские биатлонисты не смогли сделать подарок старшему тренеру Юраю Санитре, которому 19 февраля исполнилось 59 лет. То есть они подарили наставнику какой-то презент утром, но не желателен успех. К сожалению, каждый из четырех наших ребят допустил четыре промаха (вот уж какое заколдованное число для украинцев на этом чемпионате).

Артем Прима Фото Александра Глывинского

Лучший результат показал Сергей Семенов, который стал 31-м из более чем 5-минутным отставанием от чемпиона. Артем Прима, который боролся за попадание в масс-старт, финишировал 36-й. Последний промах дорого стоил Артему. Даже три незакрытые мишени гарантировали бы украинцу участие в воскресной гонке.

А так он оказался на 31-й первой позиции и является "первым запасным". Это означает, что выступить в масс-старте Артем сможет только в том случае, когда кто-то из стартовых номеров от 16-го по 30-й, по какой-то причине, откажется или не сможет принять в ней участие. Поэтому имеем только одного гарантированного участника заключительных гонок чемпионата – Дмитрия Пидручного, которому хватило для попадания в тридцатку очков, набранных в спринте и пасьюте.

Непобедимая Доротея

Днем ранее в женской "индивидуалке" второе "золото" получила Вирер, которая на домашнем чемпионате демонстрирует просто феноменальную форму. Доро начала 15-километровую гонку с промаха на "лежке", затем еще раз промазала в стрельбе стоя, однако, не поддаваясь панике, спокойно продолжала прокладывать путь к медали.

Две следующие стрельбы итальянка провела чисто, закрыв десять из десяти. Поэтому в начале заключительного круга ее преимущество над немкой Ванессой Хинц, которая допустила один промах на последнем огневом, составляла 2.2 секунды. И Доро помчалась отстаивать это преимущество!

Вирер после победы в индивидуалке IBU

Было заметно, что после длинной дистанции делать это Вирер было крайне сложно, а за триста метров до финиша преимущество уменьшилась до мизерных 1,6 секунды. Однако при неистовой поддержке родной публики, Доротея написала еще одну золотую страницу в биатлонной истории – сумела восстановить преимущество в 2 секунды, второй раз подряд триумфально финишировав в родном Антхольце!

Кстати, для немки Хинц добытое "серебро" является первой медалью чемпионатов мира в карьере, чем Ванесса, несомненно, может гордиться. Третьей в индивидуальной гонке стала норвежка Марте Олсби-Ройселанд, которая на этом мундиале приобретает награду в каждой гонке, три из которых – личные: у нее уже два "золота" и две "бронзы". Напомним, что в Антхольц-2020 29-летняя спортсменка не завоевала ни одной индивидуальной медали чемпионата мира!

Заклятие пятой мишени

Украинские выступления, к сожалению, снова принесли разочарование. Юлия Джима претендовала на медали чемпионата и победу в общем зачете Кубка мира в индивидуальных гонках до третьей стрельбы, в ходе которой Юля смазала дважды. К слову, малый Хрустальный глобус в "индивидуалке" взяла Ханна Эберг, для которой этот утешительный приз с привкусом горечи. Шведка допустила два промаха и стала четвертой, хотя точно стремилась "золотом" отметить победу в зачете.

Лучшей из наших стала Анастасия Меркушина, которая, несмотря на промах на первом рубеже, сохраняла шансы на подиум. Но... опять последний пятый (или суммарно двадцатый) выстрел, как у Дмитрия Пидручного в спринте. С двумя незакрытыми мишенями в гонке Настя стала 11-й, не сумев попасть в масс-старт. Поэтому и в женской воскресной гонке у нас один представитель: и это, как и у мужчин, капитан сборной, которая пропускала "индивидуалку", – Елена Пидгрушная.

Зато Меркушина, которая показала самую высокую скорость среди всех участников индивидуальной гонки (и это очень важно), стартует в четверг в одиночном миксте вместе с Дмитрием Пидручным. Шансы нашего дуэта котируются очень высоко, поэтому держим кулаки. Это медальное молчание должно сегодня прерваться!

Александр Глывинский, материал подготовлен при содействии торговой марки PariMatch

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