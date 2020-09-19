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Джиме – 30: самые соблазнительные фото знаменитой биатлонистки сборной Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
1,1 т.
Юлия Джима

19 сентября прославленной украинской биатлонистке Юлии Джиме исполнилось 30 лет.

За это время киевлянка приняла участие в 203 стартах Кубка мира, шесть раз поднимаясь на подиум в личных гонках и 18 в эстафетах.

На счету Юлии "золото" Олимпиады-2014 в Сочи, а также 5 золотых медалей чемпионатов Европы разных годов.

Джима не отличается большой активностью в соцсетях, редко показывая миру свою жизнь вне спорта. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться редкими фотографиями спортсменки в купальнике.

Юлия Джима с велосипедом
Юлия Джима в желтом купальнике
Юлия Джима (крайняя слева в красном)
Юлия Джима и Елена Пидгрушная
Юлия Джима в шляпе
Юлия Джима в красном купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в субботу, 12 сентября, отметила свой 26-й день рождения

В социальных сетях пользователи со всего мира нажелали украинке всего самого наилучшего, вспомнив ее самые откровенные снимки

Юлия Джима
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