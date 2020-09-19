Джиме – 30: самые соблазнительные фото знаменитой биатлонистки сборной Украины

19 сентября прославленной украинской биатлонистке Юлии Джиме исполнилось 30 лет.

За это время киевлянка приняла участие в 203 стартах Кубка мира, шесть раз поднимаясь на подиум в личных гонках и 18 в эстафетах.

На счету Юлии "золото" Олимпиады-2014 в Сочи, а также 5 золотых медалей чемпионатов Европы разных годов.

Джима не отличается большой активностью в соцсетях, редко показывая миру свою жизнь вне спорта. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться редкими фотографиями спортсменки в купальнике.

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