Биатлонистка сборной Украины снялась в завораживающей фотосессии

Биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram роскошной фотосессией сделанной в Тысовце.

В кадре 28-летняя улыбчивая красавица-спортсменка позирует на фоне заснеженных пейзажей Львовской области.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этими и другими снимками нашей соотечественницы.

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Яна Бондарь @yanochka_bondar_

Новости Биатлонистка сборной Украины снялась голой в Москве

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Яна в составе сборной Украины стала бронзовой призеркой Кубка IBU, который проходил в эстонском городе Отепяа. В смешанной эстафете наши биатлонисты буквально вырвали медаль у России, обогнав команду соперников на финише всего на 0,5(!) секунды.

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