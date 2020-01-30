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30 января • обновлено в 23:52
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Биатлонистка сборной Украины снялась в завораживающей фотосессии

2.3т
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Биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram роскошной фотосессией сделанной в Тысовце.

В кадре 28-летняя улыбчивая красавица-спортсменка позирует на фоне заснеженных пейзажей Львовской области.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этими и другими снимками нашей соотечественницы.

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Яна Бондарь

Яна Бондарь

@yanochka_bondar_

Новости
Биатлонистка сборной Украины снялась голой в Москве

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Яна в составе сборной Украины стала бронзовой призеркой Кубка IBU, который проходил в эстонском городе Отепяа. В смешанной эстафете наши биатлонисты буквально вырвали медаль у России, обогнав команду соперников на финише всего на 0,5(!) секунды.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Яна Бондарь
Место
Украина Львов
Тег
Сборная Украины по биатлону
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