Состоялась гонка преследования на Кубке мира по биатлону: где Украина

На 2-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 12 по 15 декабря проходит в австрийском Хохфильцене, состоялась мужская гонка преследования на 12.5 км.

Лучшим из представителей сборной Украины стал Дмитрий Пидручный. Наш действующий чемпион мира в этой дисциплине, стартовав 9-м, сделал по одному неточному выстрелу на трех последних огневых рубежах, и финишировал на 16-й позиции.

Новичок команды Артем Дудченко при единственном промахе, закончил сражение 32-м.

Другой украинец Артем Прима, начав гонку с 60-го места, завершил ее 51-м, промахнувшись 4 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Украины, в составе Виты и Вали Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла четвертое место в эстафете.

накануне состоялись женские и мужские спринтерские гонки. Лучшей из украинок стала Валя Семеренко. У мужчин в сборной Украины выше всех на финише разместился Дмитрий Пидручный.

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