Завещание Коби Брайанта: 8 самых памятных цитат легенды НБА, сделавших Коби вечным

Еще пару дней Коби Брайант был живой легендой, только начинающий свою жизнь после баскетбола, а сегодня весь мир уже прощается с Коби...

Тем не менее, "Черную Мамбу" (главное многолетнее прозвище Коби) будут помнить не только за победы и невероятную карьеру в 20 сезонов кряду за "Лос-Анджелес Лейкерс". Еще задолго до окончания карьеры Коби начал делать немало выводов и интересно формировать тезисы из своего жизненного опыта, а довольно острый ум и язык помогали баскетболисту делится мыслями в наилучшем виде.

Новости Игроки НБА трогательно почтили память Коби Брайанта

После смерти Коби Брайанта OBOZREVATEL отыскал самые лучшие и знаковые, на наш взгляд, цитаты из жизни баскетболиста. 8 (первый номер Брайанта в "Лейкерс", предшествующий 24-ке) цитат, которые увековечат Брайанта в истории баскетбола.

Меня слишком сильно любили в детстве. Теперь я за это расплачиваюсь

Коби никогда не поддавал сомнению свое счастливое детство, которое закончилось переходом в НБА (в "Лейкерс") сразу после школы. Впрочем, позже баскетболист не раз будет намекать на ошибки, основанные на сильной привязке к детству и юности, в письме "себе 17-летнему" рассказывая, как бы в те годы поступил иначе.

Вы не поверите, но я сделаю все, для того, чтобы выиграть – буду сидеть на скамейке и махать полотенцем, раздавать бутылочки с водой, забивать решающие мячи

Довольно банальные слова для каждого спортсмена о "сделаю все ради победы". Но Коби вряд ли когда-либо предавал этот принцип – действительно командный игрок, который играл в баскетбол ради победы и никогда не менял клуб ради денег и славы.

Коби Брайант

То, что люди видят на площадке – это не я. Это другая сторона Коби Брайанта. Его темное начало, которое больше всего на свете не умеет и не любит проигрывать. В жизни я совсем другой человек

Коби порой любил пофилософствовать и открыться людям с другой стороны. Но в итоге по завершении карьеры у Брайанта была большая семья с четырьмя дочерями, собственная баскетбольная академия, авторский короткометражный мультфильм о баскетболе и Оскар за него. Вне площадки Коби действительно был не только игроком в баскетбол (или вовсе не игроком в баскетбол).

Часто во время матча у меня создается ощущение, что я играю в Play Stаtion, а у соперников сломаны оба стикера и западают несколько кнопок

В золотые годы уровень и превосходство техники Брайанта достигли таких высот, что ему попросту не было конкуренции в индивидуальной игре. Даже близко. Коби с легкостью "раскидывал" всех во время проходов и порой мог позволить себе пошутить на эту тему.

Неправда, что ЛеБрон выше ростом чем я. Он – обманщик, и все это знают. Я бы обыграл Джеймса один на один. ЛеБрон больше как Мэджик Джонсон – хороший распасовщик и играет в разносторонний баскетбол. Я же привык обыгрывать за счет индивидуального мастерства. Могу делать это даже во сне.

Коби и ЛеБрон – две "глыбы", которые в целом нельзя просто сравнить, но об игре которых так любят говорить в "Лейкерс" (да и в целом в НБА). Некоторое время между ними заочно точилась борьба в плане "кто же лучше играет в баскетбол?", и у Коби на этот счет было свое мнение. Но Джеймс таки побил рекорд Брайанта по очкам за всю карьеру в НБА (33643 очка). Страшно символично, но сделал это Леброн как раз 26 января – в день смерти Коби…

Коби Брайант в майке "Лейкерс" и ЛеБрон Джеймс времен "Кливленда"

Меня не волнует, как нас критикуют. Все эти люди могут поцеловать меня в зад. Мне плевать на их слова. Мое дело двигать поезд вперед. В июне никто слова не скажет

У Брайанта, несмотря на его открытость и доброту, был довольно сложный характер (что также дало знать о себе в конфликте с Шакилом О’Нилом). Коби не боялся резких ответов на критику, даже рискованных и без оснований. Но итоговый результат всегда оправдывал его слова.

Мы дали друг другу все, что только могли. И мы оба знаем: что бы я ни делал дальше, я всегда останусь тем мальчиком, который скатывал носки в шарики и становился напротив урны в углу

Фрагмент из стихотворения "Дорогой баскетбол", который позже лег в основу одноименного коротенького мультфильма. Этим стишком Коби попрощался с баскетболом после завершения карьеры, еще раз уверяя всех – любовь к баскетболу в нем останется искренней навсегда, как во время детства.

Рано или поздно ты поймешь – делая простые и правильные, на твой взгляд, вещи, ты только ограничиваешь дорогих тебе людей. Тебе придется осознать, что ты заботишься о них лишь потому, что от этого чувствуешь себя лучше. От их улыбок и беззаботности ты испытываешь настоящее счастье, и на самом деле это говорит только о твоем запредельном эгоизме. В то время как ты полностью удовлетворен собой и своими поступками, ты постепенно съедаешь их мечты и амбиции. Ты наполняешь их жизнь материальными ценностями, но отбираешь у них самые дорогие из всех даров: независимость и возможность расти. Поверь мне – направив многие вещи в единственно верное русло сразу же, ты избавишься от моря слез и боли в сердце, которую я испытываю по сей день.

В 2016-м на сайте The Players' Tribune вышла колонка Коби с классическим названием "Письмо молодому мне". На первый взгляд, обычная вещь (тренд последних лет – писать письма самому себе в прошлое), но в нем Брайант рассуждает о довольно оригинальных и непростых вещах. В первую очередь – о заботе о родных и том, почему этим нельзя сильно увлекаться.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!