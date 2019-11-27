Определились соперники "Киев-Баскета" по 2-му этапу Кубка Европы ФИБА

В среду, 27 ноября, состоялись матчи заключительного 6-го тура первого этапа группового турнира Кубка Европы ФИБА.

Киев-Баскет ФИБА

Кубок ФИБА-Европы впервые был сыгран в 2002 году, под эгидой ФИБА Европа. Турнир образовался после разногласий УЛЕБ и ФИБА, являлся аналогом Кубка УЛЕБ.В 2008 году слился с Евролигой ФИБА образовав Кубок Вызова ФИБА.

Во втором этапе за престижный баскетбольный трофей продолжит бороться столичный "Киев-Баскет". Соперниками подопечных Айнарса Багатскиса по группе К будут венгерский "Керменд", латвийский "Вентспилс" и нидерландский "Эволле".

Поединки первого тура запланированы на 11 декабря, когда "Киев-Баскет" отправится в гости в Нидерланды.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в 6-м туре в овертайме обыграв "Цмоки-Минск" финишировал на первом месте в квартете F. Еще один украинский клуб "Днепр" занял четвертую строчку и вылетел из турнира.

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