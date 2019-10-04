"Запорожье" добыло уникальную победу в Суперлиге Пари-Матч

БК "Запорожье" добыло первую победу в новом розыгрыше Суперлиги Пари-Матч.

После поражения от новичка дивизиона "Прометея" команда Валерия Плеханова на своей площадке переиграла МБК "Николаев" – 84:73. При этом "зелено-белые" все 40 минут игры вели в счете.

Хозяева с первых минут захватили инициативу, не давая сопернику свободного пространства. Запорожцы великолепно себя чувствовали себя под щитами. Это позволило подопечным Плеханова завершить первую половину с преимуществом в 18 очков.

БК "Запорожье"

Гостям удалось совершить мини-рывок в третьей 10-минутке. Николаевцы сумели отыграть десять баллов, но этого не хватило для того, чтобы совершить камбэк. "Запорожье" в решающий момент сумело сбить темп игры и довести ее до победы.

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