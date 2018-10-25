Южное дерби: анонс Суперлиги Пари-Матч 25 октября

Четвертый тур регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч продолжится в четверг, 25 октября, матчами в Южном и Одессе. "Химик" сыграет против БК "Запорожья", а БК "Одесса" примет МБК "Николаев".

"Химик" — БК "Запорожье"

Южный, УСК "Олимп", 18:00

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Южненцы набрали неплохой ритм после неудачного старта, переиграв "Киев-Баскет" и "Черкаських Мавп". Команда Степановского будет набирать пропорционально к уверенности молодых игроков, которых в ней хватает, но на своем поле "Химик" эту уверенность должен излучать в каждой игре. Запорожье стало лидером сезона буквально в два счета, что, впрочем, не слишком удивительно, если взглянуть на цифры статистики и визуальное впечатление. Двойной выезд в Одесскую область — главная проверка для команды Плеханова в первом круге, и от ее результатов будет зависеть то, как будут воспринимать запорожцев по дистанции дальше.

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БК "Одесса — МБК "Николаев"

Одесса, СК "Краян", 19:00

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Южное дерби, в котором один из лидеров сезона примет пока не особо проявивший себя "Николаев". Да, "корабелы" записали первую победу на выходных, однако обыграть "Днепр", находившийся в графике шестого матча за 12 календарных дней — а это не бог весть какая заслуга. Другое дело — обыграть "Одессу", которая сейчас абсолютно заслуженно находится в тройке лидеров и показывает крайне интересный баскетбол. Для Виталия Черния и его ребят этот матч — большой вызов, особенно в контексте нейтрализации группы лидеров соперника.

Напомним, что накануне "Киев-Баскет" добыл историческую победу в Суперлиге Пари-Матч.