В Японии могли обманывать цифрами о коронавирусе, чтобы сохранить Олимпиаду – Кравцов

Вопрос с проведением Олимпиады летом 2020-го до последнего оставался открытым, но 24 марта МОК официально принял решение о переносе Игр.

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ОИ-2020 стали последним большим мировым соревнованием, которое перенесли из-за пандемии коронавируса. Японцы до последнего держались за надежду провести Игры в Токио именно этим летом, но ситуация на планете нарушила и эти планы.

OBOZREVATEL пообщался с человеком, который с декабря 2019-го находится рядом с эпицентром "олимпийских страстей" - Вячеславом Кравцовым, играющим в Японии за клуб "НеоФиникс". В процессе разговора о ситуации в "Стране восходящего солнца" и баскетбольных приключениях капитан сборной Украины поделился также мыслями и рассуждениями насчет переноса Олимпиады.

Вячеслав Кравцов neophoenix.jp

"Сами японцы хотели провести Олимпиаду, несмотря ни на что, судя по их общему настрою. Мне кажется, даже в случае войны Япония все равно хотела бы проводить Игры. Но как я понял, МОК со своей стороны также принял решение. Ясно, что Токио надеялся на проведение ОИ, но если МОК настоял, то японцы не имели права не подчиниться. В итоге и пришли к такому компромиссному решению о переносе", – сказал Кравцов.

"В Японии аномально медленно развивается эпидемия коронавируса. Если сравнивать даже с близлежащими азиатскими странами, то у японцев показатели распространения вируса довольно малы. И многие, в том числе и я, задавались вопросом – а не специально ли японское правительство делает это, чтобы избежать паники, не пугать народ и остальной мир, также сохранив и Олимпиаду? Понятно, что это все догадки и твердо судить об этом нельзя… Но слухи по этому поводу есть", – подытожил баскетболист.

Олимпиада-2020 должна была стартовать 24 июня в Токио, но из-за пандемии коронавируса в мире Япония предложила вариант с переносом на следующий год, который сразу поддержал МОК. Вместе с главными Играми была перенесена и Паралимпиада-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, двухкратная олимпийская чемпионка назвала коронавирус божьей карой за нападки на Россию.

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