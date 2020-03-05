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5 марта • обновлено в 22:21
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В Суперлиге Пари-Матч невероятный бросок решил судьбу встречи

1.6т
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В поединке Суперлиги Пари-Матч 5 марта МБК "Николаев" впервые в сезоне побил "Прометей" (84:83), который допустил ненужную осечку в контексте борьбы за места внутри тройки сильнейших.

Исход равного матча в Николаеве решался в концовке. До этого хозяева вполне могли захватить стратегическое преимущество в третьей четверти, когда повели +8 и имели шанс довести перевес до десятка очков, но не забили свои броски.

"Прометей", плывший, в общем, по течению, сумел в этот момент собраться с силами и наказать "Николаев" за мелкие оплошности легкими очками в быстрых прорывах.

Казалось, все пройдет по классическому для "Николаева" сценарию, когда команда заходит в равную концовку, но затем проигрывает. Однако, перехватив инициативу, "Прометей" сам упустил момент для решающего рывка. Вернее, вперед гости вышли, но отрыва не создали. И на последних минутах это проявилось лучшим образом.

Майк Майерс смазал важный штрафной в концовке, затем очень невовремя сфолил в нападении (открытый трехочковый Лукашова, который в итоге пришелся в цель, закрыл бы игру, но был отменен), в то время как "Николаев", усилиями Квентина Питерсона, сократил разницу.

Дальше случился ключевой момент встречи: Дион Эдвин, подбирая мяч под своим щитом, приземлился на ногу Питерсону, который вынужден был покинуть площадку. "Николаев" отбился, и решающую атаку доверили Максиму Луценко. Девятый номер хозяев едва получил мяч в восьми с половиной метрах от кольца, но остался один в один с Лукашовым и положил невероятный трехочковый в лицо капитану "Прометея" - 84:83.

На ответ у гостей оставалось время, Питерсон вернулся на последнюю защиту на одной ноге, и фактически именно он остановил проход Лукашова. Денис бросал крайне сложный мяч из безопорного положения, который вполне мог упасть в кольцо, но удача была на стороне хозяев. Добить же гости не успели, так как закончилось время.

МБК "Николаев" — "Прометей" 84:83 (22:21, 18:19, 26:26, 18:17)

Николаев: Питерсон (22 + 5 подборов + 11 передач), Луценко (19), Приймак (18 + 4 подбора), Андерсон (12 + 8 подборов), Бристол (5 + 5 подборов) — старт; Хохоник (2), Онуфриев, Адедиран (6 + 5 подборов), Мещеряков, Давидюк.

Прометей: Лукашов (10), Эдвин (14 + 5 подборов), Месяц, Конате (6), Майерс (18 + 11 подборов) — старт; Миллер (10 + 9 подборов + 5 потерь), Крик (10), Антипов (4), Сидоров (11).

В Суперлиге Пари-Матч невероятный бросок решил судьбу встречи

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта "Днепр" уверенно обыграл дома гостей из "Одессы" (85:70), "Запорожье" не сумело остановить победную серию "Киев-Баскета" (95:85), а "Харьковские Соколы" сенсационно одолели "Химик" (77:76).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Суперлига Чемпионат Украины по баскетболу
Теги
МБК Николаев БК Прометей
Источник
Источник: ПБ
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