В клубе НБА украинца Михайлюка обнаружен коронавирус

Одноклубник украинца Святослава Михайлюка по "Детройту", центровой команды Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.

Согласно источникам, у игрока нет симптомов заболевания, и он чувствует себя хорошо.

Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.



Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well.