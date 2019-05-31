В финале НБА установлен феноменальный рекорд

Разыгрывающий клуба "Голден Стэйт Уорриорз" американец Стефен Карри стал первым игроком в истории финальных серий плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось забросить 100 трехочковых.
Однако фантастическая игра Карри не помогла его команде в первом матче серии, и "Уорриорз" на выезде уступили "Торонто Рэпторс" — 109:118.
Steph keeps making history. 💦#NBAFinals pic.twitter.com/hyjyroH1hB— NBA TV (@NBATV) 31 травня 2019 р.
Стефан Карри стал самым результативным игроком поединка, проведя на площадке 40 минут и заработав 34 очка. Кроме этого, он сделал 5 подборов и 5 передач.
"Голден Стэйт Уорриорз" являются действующими чемпионами НБА, команда пятый раз подряд играет в финальной серии плей-офф.
Как сообщал OBOZREVATEL, форвард "Милуоки Бакс" грек Яннис Адетокунбо готовится подписать рекордный в истории НБА контракт на сумму 247 миллионов долларов.
Американский журналист Бобби Маркс в своем Твиттере написал, что это событие состоится летом 2020 года.
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