Украинцы Михайлюк и Лэнь провели победные матчи в НБА

Украинские баскетболисты "Детройта" Святослав Михайлюк и "Атланты" Алексей Лэнь помогли своим командам одержать домашние победы в матчах НБА.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел 29 минут на площадке, сумев набрать 13 очков (2/3 трехочковых, 1/1 двухочковых и 5/5 штрафных), 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот при 4 персональных замечаниях и 3 потерях.

Святослав Михайлюк Reuters

Эта победа стала для "Детройта" 17-й в сезоне и позволила команде подобраться к зоне плей-офф.

"Детройт" – "Сакраменто" 127:106 (26:27, 31:23, 36:25, 34:31)

"Детройт": Роуз (22 + 11 передач), Моррис (13 + 11 подборов), Михайлюк (13), Мэйкер (10 + 10 подборов), Снелл (6) – старт; Вуд (23), Кинг (0), Думбуя (4 + 7 подборов), Боун (0), Джексон (22), Гэллоуэй (14 + 4 перехватов).

"Сакраменто": Фокс (22), Бьелица (14 + 9 подборов), Хилд (14), Дедмон (13 + 10 подборов), Барнс (8 + 8 подборов) – старт; (0), Джайлз (3), Феррелл (2), Джозеф (3), Богданович (19), Джеффрис (0), Джеймс (1).

Алексей Лэнь вернулся на площадку после проблем со спиной и отыграл почти 20 минут в матче против "Клипперс". За это время украинец сумел набрать 7 очков (3/4 двухочковых, 0/2 трехочковых и 1/2 штрафных), 7 подборов, 1 перехват при 4 фолах и 2 потерях.

Алексей Лэнь Taiwan News

Команда Лэня остается на последнем месте Восточной конференции с 11 победами и 34 поражениями.

"Атланта" – "Клипперс" 102:95 (16:32, 25:28, 28:15, 33:20)

"Атланта": Коллинс (33 + 16 подборов), Хертер (12 + 7 подборов), Хантер (8), Фернанду (6 + 9 подборов), Тиг (3 + 8 передач) – старт; Реддиш (10 + 8 подборов), Лень (7 + 7 подборов), Джонс (0), Гудвин (19), Картер (3), Грэм (1).

"Клипперс": Уильямс (18 + 7 передач), Шэмет (13), Зубац (11), Харклесс (6), Мэнн (1) – старт; Паттерсон (2), Грин (3), Харрелл (30 + 7 подборов), Уолтон (1), Робинсон (3), Макгрудер (7).

Новости Украинец Михайлюк установил новый рекорд в НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк становится своим в "Детройте" – местная газета написала о нем большую статью.

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