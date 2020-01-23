Главная Новости
23 января • обновлено в 10:46
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Украинцы Михайлюк и Лэнь провели победные матчи в НБА

613
Читать материал на украинском

Украинские баскетболисты "Детройта" Святослав Михайлюк и "Атланты" Алексей Лэнь помогли своим командам одержать домашние победы в матчах НБА.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел 29 минут на площадке, сумев набрать 13 очков (2/3 трехочковых, 1/1 двухочковых и 5/5 штрафных), 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот при 4 персональных замечаниях и 3 потерях.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Reuters

Эта победа стала для "Детройта" 17-й в сезоне и позволила команде подобраться к зоне плей-офф.

"Детройт" – "Сакраменто" 127:106 (26:27, 31:23, 36:25, 34:31)

"Детройт": Роуз (22 + 11 передач), Моррис (13 + 11 подборов), Михайлюк (13), Мэйкер (10 + 10 подборов), Снелл (6) – старт; Вуд (23), Кинг (0), Думбуя (4 + 7 подборов), Боун (0), Джексон (22), Гэллоуэй (14 + 4 перехватов).

"Сакраменто": Фокс (22), Бьелица (14 + 9 подборов), Хилд (14), Дедмон (13 + 10 подборов), Барнс (8 + 8 подборов) – старт; (0), Джайлз (3), Феррелл (2), Джозеф (3), Богданович (19), Джеффрис (0), Джеймс (1).

Алексей Лэнь вернулся на площадку после проблем со спиной и отыграл почти 20 минут в матче против "Клипперс". За это время украинец сумел набрать 7 очков (3/4 двухочковых, 0/2 трехочковых и 1/2 штрафных), 7 подборов, 1 перехват при 4 фолах и 2 потерях.

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь

Taiwan News

Команда Лэня остается на последнем месте Восточной конференции с 11 победами и 34 поражениями.

"Атланта" – "Клипперс" 102:95 (16:32, 25:28, 28:15, 33:20)

"Атланта": Коллинс (33 + 16 подборов), Хертер (12 + 7 подборов), Хантер (8), Фернанду (6 + 9 подборов), Тиг (3 + 8 передач) – старт; Реддиш (10 + 8 подборов), Лень (7 + 7 подборов), Джонс (0), Гудвин (19), Картер (3), Грэм (1).

"Клипперс": Уильямс (18 + 7 передач), Шэмет (13), Зубац (11), Харклесс (6), Мэнн (1) – старт; Паттерсон (2), Грин (3), Харрелл (30 + 7 подборов), Уолтон (1), Робинсон (3), Макгрудер (7).

Новости
Украинец Михайлюк установил новый рекорд в НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк становится своим в "Детройте" – местная газета написала о нем большую статью.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Тема
НБА
Персоны
Алексей Лэнь Святослав Михайлюк
Место
США
Тег
Детройт Пистонс
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
6
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этом сайте легко найти кpасивую дeвушку для сeкса в своем гoроде uasexworld.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги