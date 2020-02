Украинский баскетболист стал игроком "Нью-Йорк Никс"

Права на украинского баскетболиста Иссуфа Санона, выступающего на правах аренды за "Днепр", перешли во владение "Нью-Йорк Никс" в результате обмена игроками.

Как сообщил журналист агентства The Athletic Майк Воркунов, "Никс" получат права на Санона как часть сделки по переходу Маркуса Морриса в бывшую команду украинца – "Вашингтон Уизардс".

The Knicks will get the rights to Issuf Sanon as part of the Marcus Morris, according to a league source. Sanon, a PG from Ukraine, was a 2018 second round pick