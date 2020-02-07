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8 февраля • обновлено в 07:43
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Украинский баскетболист стал игроком "Нью-Йорк Никс"

2.1т
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Права на украинского баскетболиста Иссуфа Санона, выступающего на правах аренды за "Днепр", перешли во владение "Нью-Йорк Никс" в результате обмена игроками.

Как сообщил журналист агентства The Athletic Майк Воркунов, "Никс" получат права на Санона как часть сделки по переходу Маркуса Морриса в бывшую команду украинца – "Вашингтон Уизардс".

Иссуф Санон

Иссуф Санон

XSport

Напомним, что столичный клуб выбрал украинского плеймейкера во втором раунде драфта НБА 2018 года. Он принял участие в матчах Летней лиги за "Вашингтон", после чего был отдан в словенскую "Олимпию" для получения необходимого опыта. В нынешнем сезоне Санон выступает за "Днепр" в Суперлиге Пари-Матч, сыграв в 11 поединках. В среднем за матч он набирает 13,5 очков и 5,1 подборов.

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Тема
НБА
Персона
Иссуф Санон
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