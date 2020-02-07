Украинский баскетболист стал игроком "Нью-Йорк Никс"

Права на украинского баскетболиста Иссуфа Санона, выступающего на правах аренды за "Днепр", перешли во владение "Нью-Йорк Никс" в результате обмена игроками.

Как сообщил журналист агентства The Athletic Майк Воркунов, "Никс" получат права на Санона как часть сделки по переходу Маркуса Морриса в бывшую команду украинца – "Вашингтон Уизардс".

Иссуф Санон XSport

The Knicks will get the rights to Issuf Sanon as part of the Marcus Morris, according to a league source. Sanon, a PG from Ukraine, was a 2018 second round pick — Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) February 6, 2020

Напомним, что столичный клуб выбрал украинского плеймейкера во втором раунде драфта НБА 2018 года. Он принял участие в матчах Летней лиги за "Вашингтон", после чего был отдан в словенскую "Олимпию" для получения необходимого опыта. В нынешнем сезоне Санон выступает за "Днепр" в Суперлиге Пари-Матч, сыграв в 11 поединках. В среднем за матч он набирает 13,5 очков и 5,1 подборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь перешел в новую команду НБА.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!