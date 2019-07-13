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Украинцы с поражения стартовали на Евробаскете U-20

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Молодежная сборная Украины по баскетболу проиграла ровесникам из Италии на чемпионате Европы U-20, который проходит в Израиле. Встреча 1-го тура в группе B завершилась со счетом 85:58.

Подопечным Валерия Плеханова с первых минут пришлось очень непросто. Быстрые итальянцы "затолкали" наших соотечественников под кольцом, выиграв первую четверть 20:12.

Во второй десятиминутке украинцы усилиями Санона смогли сократить разрыв до 5 пунктов, но затем в обороне наступил провал. Сборная Италии раз за разом острыми проходами набирала очки.

После перерыва рисунок игры не поменялся. "Сине-желтые" никак не смогли наладить комбинаторный баскетбол, сбивались на неточные индивидуальные действия и в итоге потерпели поражение.

Свой следующий поединок наша "молодежка" проведет в воскресенье, 14 июля, против Сербии.

Отметим, что по формату Евробаскета U-20 после группового этапа все команды играют в плей-офф за выход в четвертьфинал. Команды сойдутся по перекрестной схеме A1-B4, C1-D4 и так далее.

Группа В, 1-й тур

Италия — Украина 85:58 (20:12, 29:19, 21:13, 15:14)

13 июля 2019 года. Тель-Авив. "Зисман Холл"

Италия: Пайола (0 + 3 передачи), Стефанини (17), Сарто (9 + 6 подборов), Эбелинг (2), Карузо (17 + 11 подборов) — старт; Моргильо (2), Палумбо (8), Зампини (8 + 3 перехвата), Мьяски (7), Позер (2), Серпилли (11), Валентини (2).

Украина: Козак (10), Головчик (3), Михеев (9 + 4 подбора), Войналович (6), Грицак (5 + 7 подборов + 3 блок-шота) — старт; Санон (14 + 5 подборов + 4 передачи), Коваль (1), Титов, Бондаренко (2), Лукьян (6), Мельник (2), Сорочан.

Италия - Украина

Италия - Украина

ФИБА

Италия - Украина

Италия - Украина

ФИБА

Италия - Украина

Италия - Украина

ФИБА

Италия - Украина

Италия - Украина

ФИБА

Италия - Украина

Италия - Украина

ФИБА

Италия - Украина

Италия - Украина

ФИБА

Италия - Украина

Италия - Украина

ФИБА

Италия - Украина

Италия - Украина

ФИБА

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Напомним, что год назад наша сборная на ЧЕ U-20 заняла 12-е место. На арене в Германии подопечные Вадима Пудзырея в заключительной игре первенства уступили сверстникам из Черногории - 79:98.

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Место
Израиль
Тег
молодежная сборная Украины по баскетболу
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
это не поражение,это позорное поражение.
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Сало Уронили
Сало Уронили
о так итальянцы по всем фронтам чу6атых шпилят
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