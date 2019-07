Украинцы с поражения стартовали на Евробаскете U-20

Молодежная сборная Украины по баскетболу проиграла ровесникам из Италии на чемпионате Европы U-20, который проходит в Израиле. Встреча 1-го тура в группе B завершилась со счетом 85:58.

Подопечным Валерия Плеханова с первых минут пришлось очень непросто. Быстрые итальянцы "затолкали" наших соотечественников под кольцом, выиграв первую четверть 20:12.

