Украинки вышли в чертьфинал Мировой серии по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 пробилась в четвертьфинал Мировой серии, матчи которой в эти дни принимает Дебрецен.
На групповом этапе "желто-синие" одержали одну победу и потерпели два поражения и со второго места вышли в плей-офф соревнований.
женская сборная Украины по баскетболу 3х3
ФБУ
Наша команда в составе Анны Зарицкой, Евгении Спитковськой, Анны Ольховик и Кристины Филевич сначала потерпели поражение от испанок (15:17), затем одолели белорусок (19:13), а в заключительном матче группового этапа уступили Италии со счетом 18:21.
Подопечные Владимира Холопова в закрутке опередили сборные Беларуси и Италии, у которых также по одной победе. Испанки выиграли группу с тремя победами в активе. В четвертьфинале турнира сборная Украины будет противостоять команде Швейцарии, которая в своей группе заняла третье место. Матч состоится 27 августа в 19:40.
Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины узнала расписание матчей отбора на Евробаскет-2021.
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